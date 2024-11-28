У скольких красноярцев есть ВИЧ? Как они заразились? И сколько больных умирает

Posted 28 ноября, 10:45
Published 28 ноября, 10:45
Modified 28 ноября, 11:36
Updated 28 ноября, 11:36
В краевом центре по профилактике и борьбы со СПИД рассказали, что, по официальным данным, в Красноярском крае на 1 ноября 2024 года с ВИЧ-инфекцией проживают 22 228 человек.
«С начала года обследование на антитела к ВИЧ прошли 875 155 человек. Из них впервые ВИЧ-инфекцию обнаружили у 1 720 жителей края.
Сейчас на диспансерном учете находятся 22 228 человек, из них получают противовирусную терапию 19 881 пациент».
По данным центра СПИД, за первые 7 месяцев этого года в Красноярском крае основную часть ВИЧ-инфицированных составили люди от 30 до 49 лет (70,9%), старше 50 лет — 19,5%, 15-29 лет — 8,7%.
Большинство заболевших — мужчины (56,7%). Чаще всего жители заражаются ВИЧ половым путем — 84,8%, при употреблении наркотиков — 14,7%.
Как сообщает федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, с января по июль в Красноярском крае от болезни умерли 69 человек. За аналогичный период прошлого года в регионе скончались 80 человек. С начала года от СПИДа умерли 12 пациентов, за 7 месяцев 2023 года — 11 жителей края.
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — инфекция, которая поражает иммунную систему человека. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
ВИЧ — неизлечимое заболевание. Однако есть лекарства, способные поддерживать жизнь инфицированного на нормальном уровне многие годы.
Сразу после заражения болезнь долгое время не проявляет никаких симптомов. По мере развития заболевания у инфицированных могут появиться следующие признаки:
Без лечения у больных могут развитья такие тяжелые заболевания, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и различные виды рака.
Узнать ВИЧ-статус можно только при тестировании. Часто люди, уже зараженные ВИЧ, не выглядят и не чувствуют себя больными.