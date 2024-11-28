У скольких красноярцев есть ВИЧ? Как они заразились? И сколько больных умирает

Как сообщает федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, с января по июль в Красноярском крае от болезни умерли 69 человек. За аналогичный период прошлого года в регионе скончались 80 человек. С начала года от СПИДа умерли 12 пациентов, за 7 месяцев 2023 года — 11 жителей края.