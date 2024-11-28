В Красноярске еще 500 частных домов планируют перевести на электроотопление

Уже принято решение о расширении программы, еще 500 домовладений планируется перевести на электроотопление. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» при поддержке правительства края и администрации Красноярска СГК вместе с компанией «Россети Сибирь» провела техническую оценку перехода на электроотопление домов, вошедших в дополнительный список. С каждым из собственников специалисты СГК свяжутся для получения информации и заключения соглашений. Первые документы уже подписаны.