В Красноярске еще 500 частных домов планируют перевести на электроотопление

Posted 28 ноября, 03:42
Published 28 ноября, 03:42
Modified 28 ноября, 03:44
Updated 28 ноября, 03:44
Проект «Новое тепло» реализуется в Красноярске с 2021 года. На базе 115 домов СГК изучает опыт перевода частного сектора на электроотопление по субсидированному тарифу.
Цель проекта — снизить количество выбросов. За время реализации пилотного проекта экологический эффект составил более 1 000 тонн.
Уже принято решение о расширении программы, еще 500 домовладений планируется перевести на электроотопление. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» при поддержке правительства края и администрации Красноярска СГК вместе с компанией «Россети Сибирь» провела техническую оценку перехода на электроотопление домов, вошедших в дополнительный список. С каждым из собственников специалисты СГК свяжутся для получения информации и заключения соглашений. Первые документы уже подписаны.
В ближайшее время СГК проведет подомовой обход по адресам расширенного плана, в который вошли частные домовладения в Покровке, а также в микрорайонах Базаиха и Николаевка.
В рамках расширения проекта «Новое тепло» СГК, кроме предоставления участникам субсидированного тарифа, установит в каждом доме электрооборудование, а также проведет оценку затрат, требуемых электрическим сетям для сплошного перевода частного сектора на электроотопление.
СГК реализует масштабную экологическую программу в Красноярском крае — проводит ряд экологических проектов, связанных с модернизацией собственных предприятий, замещением устаревших котельных, созданием инфраструктуры для электромобилей, озеленением. По экспертным оценкам, 15 000 домостроений Красноярска дают не менее 20% от общих выбросов в атмосферу Красноярска. При переводе на электроотопление значительной части частного сектора этот вклад можно минимизировать.