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Posted 28 ноября, 03:04

Published 28 ноября, 03:04

Modified 28 ноября, 05:25

Updated 28 ноября, 05:25

В Красноярске ищут подрядчика, который достроит детсад на Бугаче

В Красноярске ищут подрядчика, который достроит детсад на Бугаче

28 ноября 2024, 03:04
Фото: t.me/gradvestnik.
Мэрия Красноярска ищет нового подрядчика, который завершит строительство детсада на Бугаче. Сейчас объект готов только на 25%.

Строительство детсада на Бугаче началось в сентябре 2023 года. Учреждение строила компания «СтройКрасСтандарт». По договору, фирма должна была построить детский сад к 30 августа 2024 года.

Однако в начале августа выяснилось, что фактическая готовность объекта составляет около 22%. Отставание по графику составляет 7 месяцев. В итоге мэрия расторгла контракт с подрядчиком и строительство детсада отложили.

Мэрия Красноярска ищет нового подрядчика, который завершит строительство детсада на Бугаче. Сейчас объект готов только на 25%.

Накануне, 27 ноября, на портале госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика, который достроит детский сад на Бугаче. Стоимость контракта — 292 миллиона рублей.

Победителю торгов предстоит выполнить отделочные работы, провести инженерные сети, благоустроить территорию и т. д.

Будущий подрядчик должен будет приступить к работам 1 января. Завершить строительство к концу ноября 2025 года.

Детский сад рассчитан на 300 мест, в нем предусмотрено 12 групп. Из них 4 — для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 8 — для детей от 3 до 7 лет.

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