В Красноярске ищут подрядчика, который достроит детсад на Бугаче

Posted 28 ноября, 03:04
Published 28 ноября, 03:04
Modified 28 ноября, 05:25
Updated 28 ноября, 05:25
Строительство детсада на Бугаче началось в сентябре 2023 года. Учреждение строила компания «СтройКрасСтандарт». По договору, фирма должна была построить детский сад к 30 августа 2024 года.
Однако в начале августа выяснилось, что фактическая готовность объекта составляет около 22%. Отставание по графику составляет 7 месяцев. В итоге мэрия расторгла контракт с подрядчиком и строительство детсада отложили.
Мэрия Красноярска ищет нового подрядчика, который завершит строительство детсада на Бугаче. Сейчас объект готов только на 25%.
Накануне, 27 ноября, на портале госзакупок появилось объявление о поиске подрядчика, который достроит детский сад на Бугаче. Стоимость контракта — 292 миллиона рублей.
Победителю торгов предстоит выполнить отделочные работы, провести инженерные сети, благоустроить территорию и т. д.
Будущий подрядчик должен будет приступить к работам 1 января. Завершить строительство к концу ноября 2025 года.
Детский сад рассчитан на 300 мест, в нем предусмотрено 12 групп. Из них 4 — для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 8 — для детей от 3 до 7 лет.