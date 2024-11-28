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Posted 28 ноября, 03:31

Published 28 ноября, 03:31

Modified 28 ноября, 05:27

Updated 28 ноября, 05:27

В Красноярске магазин оштрафовали за продажу просроченного сыра и козьего молока

В Красноярске магазин оштрафовали за продажу просроченного сыра и козьего молока

28 ноября 2024, 03:31
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярске продуктовый магазин оштрафовали за продажу просроченной молочки.

Просроченные продукты лежали на полках магазина «Остатки сладки», который находится на улице Рязанская. Просрочку обнаружили специалисты Роспотребнадзора.

На прилавках нашли две упаковки сыра «Моцарелла» и шесть бутылок козьего молока с истекшими сроками годностями общей стоимостью 420 рублей.

Просроченный продуктыПросроченный продукты
Просроченный продуктыПросроченный продукты
Просроченный продукты. Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В ведомстве пояснили, что внеплановую проверку в магазине провели после того, как в системе «Честный знак» сработали индикаторы риска.

В итоге владельца магазина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазин#Роспотребнадзор#Штраф#Продукты#Просроченные продукты
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