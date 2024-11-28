В Красноярске магазин оштрафовали за продажу просроченного сыра и козьего молока

Posted 28 ноября, 03:31
Published 28 ноября, 03:31
Modified 28 ноября, 05:27
Updated 28 ноября, 05:27
Просроченные продукты лежали на полках магазина «Остатки сладки», который находится на улице Рязанская. Просрочку обнаружили специалисты Роспотребнадзора.
На прилавках нашли две упаковки сыра «Моцарелла» и шесть бутылок козьего молока с истекшими сроками годностями общей стоимостью 420 рублей.
В ведомстве пояснили, что внеплановую проверку в магазине провели после того, как в системе «Честный знак» сработали индикаторы риска.
В итоге владельца магазина оштрафовали на 30 тысяч рублей.