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Posted 28 ноября, 04:14

Published 28 ноября, 04:14

Modified 28 ноября, 04:14

Updated 28 ноября, 04:14

В Красноярске открывается каток на Стрелке. Покататься можно уже сегодня

В Красноярске открывается каток на Стрелке. Покататься можно уже сегодня

28 ноября 2024, 04:14
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске назвали дату официального открытия катка на Стрелке. Об этом рассказали в Красгорпарке.

Торжественное открытие катка на Стрелке пройдет в пятницу, 29 ноября, в 19:00. Перед гостями выступит красноярский экстрим-роллер Илья Савосин.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Красгорпарке, покататься на катке можно уже сегодня. Он начнет работать с 14:00.

В будни ледовая площадка возле БКЗ будет работать с 12:00 до 22:00, в выходные и праздники с 09:30.

Режим работыРежим работы
Специальные тарифыСпециальные тарифы
Режим работы. Фото: Красгорпарк

Отметим, что с этого года вход на каток подорожает. В будни вход будет стоить 270 рублей вместо 250, в выходные и праздничные — 420 рублей вместо 400. Стоимость аренды коньков останется прежней — 250 рублей.

До этого мы рассказывали о том, что из-за теплой погоды рабочие не могут залить каток в Татышев-парке.

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