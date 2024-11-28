В Красноярске открывается каток на Стрелке. Покататься можно уже сегодня

Posted 28 ноября, 04:14
Published 28 ноября, 04:14
Modified 28 ноября, 04:14
Updated 28 ноября, 04:14
Торжественное открытие катка на Стрелке пройдет в пятницу, 29 ноября, в 19:00. Перед гостями выступит красноярский экстрим-роллер Илья Савосин.
Как рассказали «Проспекту Мира» в Красгорпарке, покататься на катке можно уже сегодня. Он начнет работать с 14:00.
В будни ледовая площадка возле БКЗ будет работать с 12:00 до 22:00, в выходные и праздники с 09:30.
Отметим, что с этого года вход на каток подорожает. В будни вход будет стоить 270 рублей вместо 250, в выходные и праздничные — 420 рублей вместо 400. Стоимость аренды коньков останется прежней — 250 рублей.
До этого мы рассказывали о том, что из-за теплой погоды рабочие не могут залить каток в Татышев-парке.