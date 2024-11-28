prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 05:15

Published 28 ноября, 05:15

Modified 28 ноября, 06:31

Updated 28 ноября, 06:31

В Красноярском крае осудили воспитательницу за смерть 3-летнего мальчика на горке

В Красноярском крае осудили воспитательницу за смерть 3-летнего мальчика на горке

28 ноября 2024, 05:15
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярском крае осудили воспитательницу детсада в Лесосибирске за гибель 3-летнего мальчика на детской площадке. Прокуратура собирается обжаловать приговор.

18 марта в Лесосибирске во время утренней прогулки в детсаду 3-летний мальчик пролез в отверстие между перилами и полом игрового комплекса, но выбраться оттуда не смог и потерял сознание.

По данным СК, ребенок провисел так 7 минут, воспитатель заметила его, но не думала, что он застрял. Позже она обратила внимание, что мальчик свисает ногами с наружной стороны комплекса, освободила его и вызвала скорую помощь.

Ребенок был без сознания, его отвезли в больницу с гипоксией. Мальчик впал в кому, а 18 апреля он скончался.

Как рассказали в прокуратуре, в день прогулки воспитательница не убрала снег в детском городке и не убедилась в его безопасности, позволив детям играть там.

По словам женщины, в тот день прогулка была на редкость спокойной, никто из детей не кричал и не ссорился.

«Знаю все положения инструкций, но выполнить их не могла, т. к. это физически невозможно одному воспитателю на прогулке с 21 ребенком возраста 3-4 лет».

Воспитательница признала свою вину в гибели ребенка и извинилась перед родителями мальчика. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК РФ) и назначил 2 года ограничения свободы.

Теперь жительнице Лесосибирска нельзя выезжать за пределы города и переезжать без согласия специализированного органа. Из детсада женщина в итоге уволилась.

«Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что планируют обжаловать приговор.

«Мы планируем обжаловать приговор, так как суд не назначил женщине дополнительное наказание в виде запрета на занятие педагогической деятельностью сроком на 2 года».
Читайте также:
Била и запирала в туалете 3-летних детей: 4 года колонии дали воспитательнице детсадаВ Красноярске воспитатель била детей по глазам, чтобы они «быстрее засыпали»Красноярская воспитательница била детей из яслей за «провинности»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Лесосибирск#Красноярский край#Смерть#Прокуратура#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика