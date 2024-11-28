В Красноярском крае осудили воспитательницу за смерть 3-летнего мальчика на горке

Posted 28 ноября, 05:15
Published 28 ноября, 05:15
Modified 28 ноября, 06:31
Updated 28 ноября, 06:31
18 марта в Лесосибирске во время утренней прогулки в детсаду 3-летний мальчик пролез в отверстие между перилами и полом игрового комплекса, но выбраться оттуда не смог и потерял сознание.
По данным СК, ребенок провисел так 7 минут, воспитатель заметила его, но не думала, что он застрял. Позже она обратила внимание, что мальчик свисает ногами с наружной стороны комплекса, освободила его и вызвала скорую помощь.
Как рассказали в прокуратуре, в день прогулки воспитательница не убрала снег в детском городке и не убедилась в его безопасности, позволив детям играть там.
По словам женщины, в тот день прогулка была на редкость спокойной, никто из детей не кричал и не ссорился.
«Знаю все положения инструкций, но выполнить их не могла, т. к. это физически невозможно одному воспитателю на прогулке с 21 ребенком возраста 3-4 лет».
Воспитательница признала свою вину в гибели ребенка и извинилась перед родителями мальчика. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК РФ) и назначил 2 года ограничения свободы.
Теперь жительнице Лесосибирска нельзя выезжать за пределы города и переезжать без согласия специализированного органа. Из детсада женщина в итоге уволилась.
«Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что планируют обжаловать приговор.
«Мы планируем обжаловать приговор, так как суд не назначил женщине дополнительное наказание в виде запрета на занятие педагогической деятельностью сроком на 2 года».