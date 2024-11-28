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Posted 28 ноября, 01:22

Published 28 ноября, 01:22

Modified 28 ноября, 05:31

Updated 28 ноября, 05:31

Когда откроется каток на острове Татышев

Когда откроется каток на острове Татышев

28 ноября 2024, 01:22
Фото: t.me/tatyshev_park.
В красноярском Татышев-парке рассказали, когда на острове откроют каток. Ситуацию осложняют температурные качели.

Рабочие не могут залить каток на острове Татышев из-за плюсовых температур. В «Татышев-парке» рассказали, что из-за температурных качелей не получается постоянно вести заливку площадки — лед не успевает замерзать. Для открытия необходимо наморозить не меньше 15 сантиметров ледяного покрытия.

«Надеемся, что скоро погода стабилизируется, и мы сможем приступить к работе полноценно. Об открытии катка мы обязательно сообщим».

Ранее в «Татышев-парке» рассказали «ПМ», какие тарифы будут действовать в этом году:

  • вход для детей до 3-х лет бесплатный;
  • билет для детей от 4 до 7 лет — 50 рублей в час;
  • для взрослых — 100 рублей в час*;
  • *льготным категориям граждан предоставляется скидка 50%.
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