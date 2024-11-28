Когда откроется каток на острове Татышев

Posted 28 ноября, 01:22
Published 28 ноября, 01:22
Modified 28 ноября, 05:31
Updated 28 ноября, 05:31
Рабочие не могут залить каток на острове Татышев из-за плюсовых температур. В «Татышев-парке» рассказали, что из-за температурных качелей не получается постоянно вести заливку площадки — лед не успевает замерзать. Для открытия необходимо наморозить не меньше 15 сантиметров ледяного покрытия.
«Надеемся, что скоро погода стабилизируется, и мы сможем приступить к работе полноценно. Об открытии катка мы обязательно сообщим».
Ранее в «Татышев-парке» рассказали «ПМ», какие тарифы будут действовать в этом году: