Когда откроется каток на острове Татышев

Рабочие не могут залить каток на острове Татышев из-за плюсовых температур. В «Татышев-парке» рассказали, что из-за температурных качелей не получается постоянно вести заливку площадки — лед не успевает замерзать. Для открытия необходимо наморозить не меньше 15 сантиметров ледяного покрытия.