В московском Музее Победы открылась выставка памяти почетного жителя края

Под его руководством всего за семь лет предприятие выходит на новый уровень. Принимается важнейшее решение о развитии Талнахского месторождения, что обеспечивает резкий рывок в освоении богатств Крайнего Севера и значительный рост объемов выплавки металлов. По инициативе Долгих в Норильске начинает развиваться промышленный комплекс, включающий гидроэнергетику, газодобычу, транспортные узлы и строительную индустрию. Именно тогда в окрестностях города появляются Талнах, Снежногорск, Мессояха, Солёное и Тухард, составляющие с комбинатом единую систему. В этот же период сдан в эксплуатацию аэропорт Алыкель.