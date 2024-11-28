В московском Музее Победы открылась выставка памяти почетного жителя края

Posted 28 ноября, 10:16
Published 28 ноября, 10:16
Modified 28 ноября, 13:21
Updated 28 ноября, 13:21
Выставка создана силами учащихся двух учебных заведений, носящих имя Долгих — Технолицея и московской школы №709. Экспозиция основана на архивных фото, интервью, личных вещах Владимира Ивановича и охватывает все этапы его жизни: детство, военное время, начало профессионального пути, работу в Норильске, политическую и общественную карьеру.
«Это удивительный, интересный и в то же время безумно трудный проект, потому что мы впервые принимали участие в создании выставки такого уровня, — рассказала директор Технолицея им. В. И. Долгих Екатерина Сизинцева. — Сделано очень много: собран материал, проведена исследовательская работа, озвучен аудиогид, продуман дизайн, оформление зала. Я безумно горжусь ребятами лицеистами. То, что они сделали, останется с ними на долгую память, и в первую очередь это биография великого человека, которого они узнали так глубоко и так содержательно».
«Это было намного сложнее, чем мы ожидали, но этот проект сплотил нас, а сама выставка очень важна для нашей школы и, как мне кажется, для России в целом. Она показывает, как правильно жить, чтобы всё было не зря. Владимир Иванович Долгих действительно великий человек, на которого стоит ровняться», — поделился ученик 10 класса Технолицея им. В. И. Долгих Александр Мулин.
Владимир Долгих родился 5 декабря 1924 г. в селе Иланском Енисейской губернии (ныне г. Иланский Красноярского края). Принимал участие в боях Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. Затем поступил в Иркутский горно-металлургический институт, по его окончанию направлен на Красноярский аффинажный завод («Красцветмет»). После 10 лет работы в Красноярске Владимир Долгих переезжает в Норильск, где сначала трудится в должности главного инженера, а затем — директора Норильского горно-металлургического комбината.
Под его руководством всего за семь лет предприятие выходит на новый уровень. Принимается важнейшее решение о развитии Талнахского месторождения, что обеспечивает резкий рывок в освоении богатств Крайнего Севера и значительный рост объемов выплавки металлов. По инициативе Долгих в Норильске начинает развиваться промышленный комплекс, включающий гидроэнергетику, газодобычу, транспортные узлы и строительную индустрию. Именно тогда в окрестностях города появляются Талнах, Снежногорск, Мессояха, Солёное и Тухард, составляющие с комбинатом единую систему. В этот же период сдан в эксплуатацию аэропорт Алыкель.
Как отмечает вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, в компании ценят вклад Долгих и по сей день применяют накопленный им опыт: «Это человек великого дела и большой мысли. Он задал основы для роста советской и российской экономики, промышленного развития в сфере металлургии, и мы до сих пор учимся на его трудах».
Уникальный Технолицей им. Владимира Долгих, открытый в Подмосковье в 2023 году, построен при участии горно-металлургической компании. По подобному проекту создается лицей имени Владимира Ивановича в Норильске. Тем самым «Норникель» создает пример для школьников в лице выдающегося промышленника и способствует повышению уровня технического образования.
«Для нас крайне важно воспитание молодежи с точки зрения технологических аспектов, инженерных изысканий, профессий будущего. Мы хотим, чтобы родители в Норильске имели возможность дать своим детям одно из лучших технических образований. Именно поэтому мы работаем над проектом создания социокультурного инновационного лицея, который тоже получит имя Владимира Ивановича Долгих. Он объединит лучшие практики и методики обучения и переведет норильское образование на совершенно иной уровень», — подчеркнул Дмитрий Пристансков.
Добавим, мероприятия к столетию Долгих пройдут также в Норильске и Красноярске. В краевой столице состоится открытие мемориальной доски в честь Владимира Ивановича. Её разместят на доме, в котором он проживал, по адресу Ленина, 121.