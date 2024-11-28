В пятницу на Красноярск обрушится сильная магнитная буря. Что грозит метеозависимым?

Posted 28 ноября, 05:57
Published 28 ноября, 05:57
Modified 28 ноября, 06:31
Updated 28 ноября, 06:31
По информации ученых, в пятницу, 29 ноября, на Красноярск обрушится сильная магнитная буря. На пике активности геомагнитные возмущения составят 5-6 баллов.
Согласно прогнозу, небольшие возмущения начнутся уже сегодня — к вечеру они достигнут 4 баллов.
В ночь с четверга на пятницу и до 12:00 возмущения магнитосферы будут колебаться от 4 до 6 баллов.
После этого магнитная буря ослабнет, однако в 18:00 снова ожидаются небольшие возмущения, которые задержатся на пару часов.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.