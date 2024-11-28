Юные норильские футболисты встретились в Москве с Валентиной Матвиенко

Posted 28 ноября, 04:15
Published 28 ноября, 04:15
Modified 28 ноября, 04:26
Updated 28 ноября, 04:26
Матвиенко также пригласила ребят на большой турнир и сдержала обещание — сразу из Москвы команда «Айка» отправилась в Казань на всероссийские соревнования по мини-футболу.
Визит для норильской делегации начался с экскурсии и знакомства с Советом Федерации. Далее спикер лично рассказала спортсменам о работе сенаторов, ответила на вопросы и дала оценку развитию Норильска.
«Знаете, сейчас мне Норильск нравится гораздо больше, чем несколько лет назад. В этом есть, в том числе, заслуга Совета Федерации. Было подписано специальное соглашение между Правительством РФ, Красноярским краем и „Норникелем“ о комплексном социально-экономическом развитии города. В последние годы Норильск развивается очень хорошо. Главное — это наличие комфортных условий для проживания, медицинских и образовательных учреждений, возможностей для развития. Сейчас идет всесторонняя реновация и это очень радует», — сказала Валентина Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что, несмотря на довольно суровые климатические условия, норильчане не планируют покидать родной город. Это следствие наличия условий для реализации и взрослого населения, и детей.
«Такой патриотизм норильчан отрадно видеть. Здесь все делается для людей, и конечно, уделяется серьезное внимание экологии. Вы живете в замечательном городе с прекрасной перспективой», — отметила глава Совфеда.
Отдельно Матвиенко высказалась о спортхолле «Айка», который посещала во время визита в Красноярский край. Этот крупнейший спортивный объект города работает с 2020 года, он построен при участии компании «Норникель»: «И в стране, и в вашем родном Норильске делается все, чтобы спорт был доступен детям. Спортивная арена „Айка“ — одна из лучших в стране, созданы все условия для развития детского спорта».
По итогам встречи каждый участник получил памятный презент, а всей команде Валентина Матвиенко вручила золотой мяч с логотипом многократного чемпиона России ФК «Зенит» и автографами игроков клуба. Со своей стороны ребята подарили председателю Совфеда вымпел клуба «Айка».
«Хорошо, что вы серьезно занимаетесь спортом, футболом. Он воспитывает волю, формирует характер, командные действия. Даже если вы не выберете себе путь профессионального спорта, чем бы вы потом ни занимались, спортивная закалка вам будет очень помогать по жизни», — заключила спикер.
Добавим, норильская детская мини-футбольная команда основана в 2020 году. Общее количество занимающихся детей — порядка 200 в возрасте от 4 до 13 лет. Основной состав команды регулярно участвует в турнирах. В этом году ребята заняли первое место в весеннем первенстве по мини-футболу, стали серебряными призерами Кубка X-fit.