Юные норильские футболисты встретились в Москве с Валентиной Матвиенко

Отдельно Матвиенко высказалась о спортхолле «Айка», который посещала во время визита в Красноярский край. Этот крупнейший спортивный объект города работает с 2020 года, он построен при участии компании «Норникель»: «И в стране, и в вашем родном Норильске делается все, чтобы спорт был доступен детям. Спортивная арена „Айка“ — одна из лучших в стране, созданы все условия для развития детского спорта».