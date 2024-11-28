За сколько можно купить и продать доллар и евро в Красноярске?

Posted 28 ноября, 08:09
Published 28 ноября, 08:09
Modified 28 ноября, 09:40
Updated 28 ноября, 09:40
С начала ноября рубль потерял к доллару более 10%. В результате на 28 ноября официальный курс доллара от ЦБ составил ₽108,0104, официальный курс евро — ₽113,0947.
Так, по данным сервиса banki.ru, выгоднее всего сейчас можно купить доллары в «Ингосстрах банке» — за 109,5 рубля. Дороже всего покупка доллара обойдется в «Промсвязьбанке» — 1$ стоит 113,03 рубля.
Можно обменять доллары на рубли. Больше всего за 1$ можно получить в «Ингосстрах банке» — 107,5 рубля. Дешевле всего доллар обменяют в Сбербанке — 99,8 рубля.
Евро выгоднее всего сейчас можно купить в «Газпромбанке» — за 114,8 рубля. В среднем евро в банках Красноярска можно купить за 115 рублей, продать за 111-112 рублей.