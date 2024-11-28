Застройщик подал в суд на мэрию из-за сроков сноса и стройки домов в Красноярске

В департаменте градостроительства сообщили «Проспекту Мира», что территорию застройщику передали еще в 2018 году, «но, вероятно, у строителей возникла загвоздка с расселением жильцов». Компания обратилась в мэрию за продлением сроков договора, однако юридически сделать это невозможно, «даже при желании обеих сторон, потому что механизм РЗТ реализовали через систему торгов».