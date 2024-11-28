Застройщик подал в суд на мэрию из-за сроков сноса и стройки домов в Красноярске

Posted 28 ноября, 08:55
Published 28 ноября, 08:55
Modified 28 ноября, 12:06
Updated 28 ноября, 12:06
Освоить территорию площадью почти в гектар в Кировском районе «Готика» должна к августу 2025 года. Застройщик за свой счет должен расселить и снести два деревянных барака на Семафорной, 421 и 432, а вместо них построить многоэтажку.
В заявлении компания указывает, что участки под РЗТ им должны были предоставить не позднее 17 ноября 2022, однако сделали это только в августе 2023 года.
«В результате осуществление строительства в предусмотренный договором срок, то есть до 17.08.2025, не представляется возможным, настаивает истец, требуя в судебном порядке продлить срок действия договора до 17.08.2027», — пишут в суде.
В департаменте градостроительства сообщили «Проспекту Мира», что территорию застройщику передали еще в 2018 году, «но, вероятно, у строителей возникла загвоздка с расселением жильцов». Компания обратилась в мэрию за продлением сроков договора, однако юридически сделать это невозможно, «даже при желании обеих сторон, потому что механизм РЗТ реализовали через систему торгов».