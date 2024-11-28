Жители рассказали о школьнице и соседе, который оставил её на растерзание свиньям

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, и та потеряла сознание.