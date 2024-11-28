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Posted 28 ноября, 12:15

Published 28 ноября, 12:15

Modified 28 ноября, 12:17

Updated 28 ноября, 12:17

Жители рассказали о школьнице и соседе, который оставил её на растерзание свиньям

Жители рассказали о школьнице и соседе, который оставил её на растерзание свиньям

28 ноября 2024, 12:15
Фото: Мария Ленц, Ngs24.ru.
Сюжет
Убийство в свинарнике
Местные жители рассказали журналистам о 17-летней школьнице, искусанное тело которой нашли в свинарнике, и о соседе, которого подозревают в её убийстве.

Вечером 23 ноября в деревне Ужурского района школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала, а затем на нее напали свиньи и искусали. Однако позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, и та потеряла сознание.

Далее следователи выяснили, что после того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.

Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть животные, но он оставил ее в постройке и ушёл. На теле затем действительно нашли следы укусов.

С местными жителями пообщались журналисты Ngs24.ru. Пенсионерка Вера, которая назвала себя родственницей девочки, говорит, что погибшая была «доброй и отзывчивой». Она плакала, пока общалась с журналистами.

«Она добрая была, такая добрая. Родителям всегда во всём помогала. Вообще девочка была отзывчивая. В голове не укладывается, как мы ее потеряли! 17 лет девчоночке, такая куколка была».
Фото: Мария Ленц, Ngs24.ru

Тело девушки нашел её молодой человек. По словам жителей, юноша, после того, как увидел тело, выбежал наружу — его тошнило. Он стал звать на помощь. Соседи прибежали на помощь, отогнали свиней и вынесли девушку из стайки.

Пенсионерка говорит, что сосед, которого подозревают в убийстве, работал скотником в коровнике — на предприятии АО «Андроновское», а его жена — дояркой. Отец погибшей школьницы был управляющим.

«Игоря за пьянку ругали. Он сразу агрессивно на дыбы вставал. Такой человек тяжелый», — говорит Вера.

Коллега по коровнику рассказал журналистам, что он «ничего плохого в деревне никому не делал».

«Человек как человек. Работал. Ничего плохого в деревне никому вроде как не делал, а почему вдруг „кукушку поймал“ — я не знаю».
Фото: Мария Ленц, Ngs24.ru

Глава «Андроновского» Артем Семенов признался нам, что скотника знает давно и тот «никогда не был нормальным человеком, даже в школе». Семенов обещал помогать пострадавшей семье.

«Родители уже вряд ли к работе вернутся. Такая психологическая травма».

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