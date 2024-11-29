«Авито» планирует выйти на рынок временной занятости

Posted 29 ноября, 07:29
Published 29 ноября, 07:29
Modified 29 ноября, 07:31
Updated 29 ноября, 07:31
В пресс-службе компании заявили, что создание новых юрлиц — необходимый технический шаг для развития новой бизнес-модели. Выделение направления временной занятости в отдельные юридические лица позволит запустить необходимые регистрационные и юридические процессы.
«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. „Авито Работа“ видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», — отметили в пресс-службе компании.