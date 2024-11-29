prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 07:29

Published 29 ноября, 07:29

Modified 29 ноября, 07:31

Updated 29 ноября, 07:31

«Авито» планирует выйти на рынок временной занятости

«Авито» планирует выйти на рынок временной занятости

29 ноября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.
Компания «Авито» создала два новых юрлица — «Авито Гиг Решения» и «Авито Консалт». По сообщению компании, они займутся развитием направления временной занятости.

В пресс-службе компании заявили, что создание новых юрлиц — необходимый технический шаг для развития новой бизнес-модели. Выделение направления временной занятости в отдельные юридические лица позволит запустить необходимые регистрационные и юридические процессы.

«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. „Авито Работа“ видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», — отметили в пресс-службе компании.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика