Доходы МСП превысили 140 трлн рублей: ключевые итоги доклада Минэкономразвития

Posted 29 ноября, 09:02
Published 29 ноября, 09:02
Modified 3 декабря, 09:05
Updated 3 декабря, 09:05
В документе обобщены ключевые показатели развития сектора МСП за период с 2019 по 2023 год, частично затронуты данные за 2024 год, а также представлены результаты реализации мер государственной поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Отдельное внимание уделено региональной инфраструктуре поддержки бизнеса и успешным практикам в различных регионах.
«Сектор МСП — движущая сила экономики. Благодаря нацпроекту „Малое и среднее предпринимательство“ правительство России создало понятные, стабильные условия для ведения бизнеса, запустило комплекс мер поддержки для всех категорий бизнеса — от самозанятых и начинающих предпринимателей до успешно развивающихся экспортеров. При помощи этих механизмов предприниматели создавали рабочие места, занимали освободившиеся ниши, переориентировались на новые рынки, масштабировали и развивали бизнес. Как следствие, мы наблюдаем ежегодный рост доходов сектора: совокупный доход субъектов МСП за 2023 год достиг 140,5 трлн рублей, показав рост темпами выше инфляции. В 2019 году аналогичный параметр составил 80,4 трлн рублей», — отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Доклад показывает количественный рост сектора МСП по многим направлениям. В 2023 году общее число субъектов малого и среднего бизнеса превысило показатели 2019 года на 7,3%. Число вновь зарегистрированных субъектов в 2023 году увеличилось на 17,5% по сравнению с 2022 годом и достигло 1,2 млн.
Качественный рост также очевиден: доходы субъектов МСП растут быстрее инфляции, достигнув 140,5 трлн рублей в 2023 году — что на 74,9% больше параметров 2019 года, когда аналогичный показатель составлял 80,4 трлн рублей.
«В рамках реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год стояла задача по росту занятых в секторе малого и среднего бизнеса. Доклад наглядно отражает, что эти показатели будут достигнуты по итогу года, несмотря на все вызовы и шоки. Количество субъектов МСП в 2023 году достигло наивысшего значения с 2016 года и составило 6,35 млн единиц. Численность занятых в сфере МСП выросла на 38,5% к 2019 году. Ключевая задача на горизонте до 2030 года — структурные изменения сектора», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В 2022 году валовая добавленная стоимость, созданная субъектами МСП, составила 29,6 трлн рублей, что на 45% больше, чем в 2019 году.
«Качественный рост сектора обеспечила комплексная поддержка бизнеса в рамках нацпроекта: это таргетно выстроенные финансовые инструменты, образовательная поддержка для всех категорий предпринимателей, развитие инфраструктуры для бизнеса в виде промпарков и технопарков и многое другое. Кроме того, это широкая информационная кампания — здесь роль сыграли работа центров „Мой бизнес“ по всей России и федеральных ресурсов „Мой бизнес“, развитие цифровой платформы МСП. РФ. По данным на 2023 год, каждый 10-й предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Одним из важных факторов качественного роста сектора является желание самих предпринимателей развиваться и масштабироваться: сегодня 10-я часть всех предпринимателей занимается расширением своего бизнеса», — прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Доклад также включает информацию о мерах поддержки, реализуемых другими ведомствами, такими как Минсельхоз, Минпромторг, Минпросвещения, Минтруд, Фонд содействия инновациям, Росмолодежь и Президентский фонд культурных инициатив. Отдельно освещены изменения в нормативно-правовом регулировании сектора МСП, в том числе налоговые новации и корректировка контрольно-надзорной деятельности.