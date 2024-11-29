Доходы МСП превысили 140 трлн рублей: ключевые итоги доклада Минэкономразвития

В документе обобщены ключевые показатели развития сектора МСП за период с 2019 по 2023 год, частично затронуты данные за 2024 год, а также представлены результаты реализации мер государственной поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Отдельное внимание уделено региональной инфраструктуре поддержки бизнеса и успешным практикам в различных регионах.