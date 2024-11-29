Егорова-младшего отправили в СИЗО. Он объяснил, зачем поехал в Казахстан

Posted 29 ноября, 08:47
Published 29 ноября, 08:47
Modified 29 ноября, 09:27
Updated 29 ноября, 09:27
Антона Егорова задержали сегодня утром, 29 ноября, в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.
Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров, как полагает следствие, «распорядился по своему усмотрению».
Антон Егоров перед заседанием суда рассказал журналистам, что не признает вину, и заявил, что сумма ущерба «не определена и есть ли она вообще непонятно, но мне уже вменяют ущерб в 98 миллионов».
Как уточнили «Проспекту Мира» в СК, на допросе Егоров-младший заявил, что спор по делу, за которое его привлекли, идёт в Арбитражном суде. В Казахстан, по его словам, он ехал за подарками родным и в рабочую командировку на неделю.
По информации следователей, Егоров-младший выключил телефон, оставил дома и уехал из Красноярска. Сам он сказал, что забыл его в прихожей.
На суд по мере пресечения пришел его старший брат Константин Егоров. Ранее и против него возбуждали уголовное дело о мошенничестве. Его как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняли в мошенничестве при поставке медицинского оборудования для краевой больницы. Его дело передали в суд, а после вернули в СК, сейчас о нем ничего неизвестно.