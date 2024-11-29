Егорова-младшего отправили в СИЗО. Он объяснил, зачем поехал в Казахстан

На суд по мере пресечения пришел его старший брат Константин Егоров. Ранее и против него возбуждали уголовное дело о мошенничестве. Его как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняли в мошенничестве при поставке медицинского оборудования для краевой больницы. Его дело передали в суд, а после вернули в СК, сейчас о нем ничего неизвестно.