prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 08:47

Published 29 ноября, 08:47

Modified 29 ноября, 09:27

Updated 29 ноября, 09:27

Егорова-младшего отправили в СИЗО. Он объяснил, зачем поехал в Казахстан

Егорова-младшего отправили в СИЗО. Он объяснил, зачем поехал в Казахстан

29 ноября 2024, 08:47
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Дело Антона Егорова
Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения Антону Егорову, младшему сыну владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова. Егорова-младшего отправили в СИЗО на два месяца.

Антона Егорова задержали сегодня утром, 29 ноября, в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.

Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров, как полагает следствие, «распорядился по своему усмотрению».

Антон Егоров перед заседанием суда рассказал журналистам, что не признает вину, и заявил, что сумма ущерба «не определена и есть ли она вообще непонятно, но мне уже вменяют ущерб в 98 миллионов».

Как уточнили «Проспекту Мира» в СК, на допросе Егоров-младший заявил, что спор по делу, за которое его привлекли, идёт в Арбитражном суде. В Казахстан, по его словам, он ехал за подарками родным и в рабочую командировку на неделю.

По информации следователей, Егоров-младший выключил телефон, оставил дома и уехал из Красноярска. Сам он сказал, что забыл его в прихожей.

Видео: СК Красноярского края.

На суд по мере пресечения пришел его старший брат Константин Егоров. Ранее и против него возбуждали уголовное дело о мошенничестве. Его как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняли в мошенничестве при поставке медицинского оборудования для краевой больницы. Его дело передали в суд, а после вернули в СК, сейчас о нем ничего неизвестно.

  • Недавно второе уголовное дело возбудили против отца семейства Владимира Егорова. Его отправили в СИЗО по делу о мошенничестве из-за завышенной стоимости работ при строительстве развязки через Северное шоссе.
Читайте также:
«Кому-то помешали»: жена владельца «Сибиряка» Егорова высказалась о задержании сынаСК опубликовал видео допроса Егорова-младшегоУшел покровитель и пришли конкуренты? Что говорят политологи о задержании Егорова
#Владислав Савончик#Видео#Дело Антона Егорова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика