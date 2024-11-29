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Posted 29 ноября, 09:53

Published 29 ноября, 09:53

Modified 29 ноября, 11:18

Updated 29 ноября, 11:18

Для гостей «Человека года» в Красноярске составили дресс-код на 38 страниц

У гостей «Человека года» в Красноярске дресс-код на 38 страниц. Нужно замазать прыщи

29 ноября 2024, 09:53
Фото: t.me/zhabavtabi.

Для гостей «Человека года» в Красноярске составили дресс-код на 38 страниц

В Красноярске для гостей премии «Человек года» составили рекомендации по дресс-коду на 38 страниц. В них их просят намазать лицо кремом и замазать прыщи.

«Человек года» — ежегодная премия, которую в Красноярске проводит издание «Деловой квартал». В 2024 году она состоится 11 декабря.

Часть страниц из рекомендаций опубликовала стилист Крис Андрес. В документе есть рекомендации по цветам одежды и материалу. Например, просят не надевать трикотаж и вещи ярких оттенков.

Фото: t.me/zhabavtabi

Еще там содержится несколько рекомендаций о гигиене.

«Обязательно нанесите увлажняющий крем для свежести лица, расчешите брови. При необходимости скорректируйте высыпания и красноту. Это не излишества, а простой способ не привлекать внимание к не имеющим значения в вашем образе нюансам».
Фото: t.me/zhabavtabi

Красноярский блогер Илья Сураев написал в своем телеграм-канале, что задавать формат событию — это «норм», но «учить гостей ухаживать за собой — сомнительно».

«Минимум неуважительно. Максимум рождает вопрос: Это что за главные светские персоны года у вас такие, что им надо объяснять про гигиену?»
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Премия#Образ
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