У гостей «Человека года» в Красноярске дресс-код на 38 страниц. Нужно замазать прыщи

Posted 29 ноября, 09:53
Published 29 ноября, 09:53
Modified 29 ноября, 11:18
Updated 29 ноября, 11:18
«Человек года» — ежегодная премия, которую в Красноярске проводит издание «Деловой квартал». В 2024 году она состоится 11 декабря.
Часть страниц из рекомендаций опубликовала стилист Крис Андрес. В документе есть рекомендации по цветам одежды и материалу. Например, просят не надевать трикотаж и вещи ярких оттенков.
Еще там содержится несколько рекомендаций о гигиене.
«Обязательно нанесите увлажняющий крем для свежести лица, расчешите брови. При необходимости скорректируйте высыпания и красноту. Это не излишества, а простой способ не привлекать внимание к не имеющим значения в вашем образе нюансам».
Красноярский блогер Илья Сураев написал в своем телеграм-канале, что задавать формат событию — это «норм», но «учить гостей ухаживать за собой — сомнительно».
«Минимум неуважительно. Максимум рождает вопрос: Это что за главные светские персоны года у вас такие, что им надо объяснять про гигиену?»