У гостей «Человека года» в Красноярске дресс-код на 38 страниц. Нужно замазать прыщи

Для гостей «Человека года» в Красноярске составили дресс-код на 38 страниц

В Красноярске для гостей премии «Человек года» составили рекомендации по дресс-коду на 38 страниц. В них их просят намазать лицо кремом и замазать прыщи.

«Человек года» — ежегодная премия, которую в Красноярске проводит издание «Деловой квартал». В 2024 году она состоится 11 декабря. Часть страниц из рекомендаций опубликовала стилист Крис Андрес. В документе есть рекомендации по цветам одежды и материалу. Например, просят не надевать трикотаж и вещи ярких оттенков. Фото: t.me/zhabavtabi Еще там содержится несколько рекомендаций о гигиене. «Обязательно нанесите увлажняющий крем для свежести лица, расчешите брови. При необходимости скорректируйте высыпания и красноту. Это не излишества, а простой способ не привлекать внимание к не имеющим значения в вашем образе нюансам». Фото: t.me/zhabavtabi Красноярский блогер Илья Сураев написал в своем телеграм-канале, что задавать формат событию — это «норм», но «учить гостей ухаживать за собой — сомнительно». «Минимум неуважительно. Максимум рождает вопрос: Это что за главные светские персоны года у вас такие, что им надо объяснять про гигиену?» Читайте также: Звездный стилист и экс-красноярец обругал мужчин в обтягивающих шортах Звездный стилист назвал Красноярск «столицей [ужасно] подстриженных челок»