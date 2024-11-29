Из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города. Что по ценам?

Posted 29 ноября, 06:55
Published 29 ноября, 06:55
Modified 29 ноября, 06:57
Updated 29 ноября, 06:57
Рейсы запускают из Москвы через Красноярск. Пассажиры могут купить билеты на весь маршрут из Москвы в дальневосточные города или на отдельные сегменты — перелёты между Красноярском и дальневосточными городами.
Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.
Судя по сайту Аэрофлота, билеты в Хабаровск стоят около 21 340 рублей, во Владивосток —24 340 рублей, в Южно-Сахалинск — 9 800 рублей, в Петропавловск-Камчатский — 26 065 рублей.
«ПМ» посмотрел, сколько стоят билеты на рейсы других авиакомпаний в те же даты. Так, из Красноярска во Владивосток летают еще Nordstar и AzurAir — билеты стоят около 25 тысяч рублей. Из Красноярска в Хабаровск летает также Nordstar — билеты стоят порядка 25 тысяч.