Из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города. Что по ценам?

«ПМ» посмотрел, сколько стоят билеты на рейсы других авиакомпаний в те же даты. Так, из Красноярска во Владивосток летают еще Nordstar и AzurAir — билеты стоят около 25 тысяч рублей. Из Красноярска в Хабаровск летает также Nordstar — билеты стоят порядка 25 тысяч.