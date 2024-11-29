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Posted 29 ноября, 06:55

Published 29 ноября, 06:55

Modified 29 ноября, 06:57

Updated 29 ноября, 06:57

Из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города

Из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города. Что по ценам?

29 ноября 2024, 06:55
Фото: Василий Доенин, t.me/kja_inform.

Из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что открыла продажи на новые рейсы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск.

Рейсы запускают из Москвы через Красноярск. Пассажиры могут купить билеты на весь маршрут из Москвы в дальневосточные города или на отдельные сегменты — перелёты между Красноярском и дальневосточными городами.

Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю.

Судя по сайту Аэрофлота, билеты в Хабаровск стоят около 21 340 рублей, во Владивосток —24 340 рублей, в Южно-Сахалинск — 9 800 рублей, в Петропавловск-Камчатский — 26 065 рублей.

Фото: www.aeroflot.ru

«ПМ» посмотрел, сколько стоят билеты на рейсы других авиакомпаний в те же даты. Так, из Красноярска во Владивосток летают еще Nordstar и AzurAir — билеты стоят около 25 тысяч рублей. Из Красноярска в Хабаровск летает также Nordstar — билеты стоят порядка 25 тысяч.

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