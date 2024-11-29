prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 07:16

Published 29 ноября, 07:16

Modified 29 ноября, 07:32

Updated 29 ноября, 07:32

Мать Егорова-младшего рассказала о его задержании и поездке в Казахстан

«Кому-то помешали»: жена владельца «Сибиряка» Егорова высказалась о задержании сына

29 ноября 2024, 07:16
Фото: СК Красноярского края.

Мать Егорова-младшего рассказала о его задержании и поездке в Казахстан

Сюжет
Дело Антона Егорова
Вслед за арестом владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова задержали его младшего сына Антона. Наталья Егорова прокомментировала уголовное дело против сына.

Антона Егорова задержали в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.

Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров «распорядился по своему усмотрению».

Сейчас «КДСК» находится в стадии банкротства. Егоров был гендиректором с июля 2021 по январь 2024 года, сейчас руководителем значится некий Андрей Рязанов.

Наталья Егорова сообщила изданию sibnovosti.ru, что о задержании сына узнала из новостей. Он говорил ей, что поехал в Казахстан «в командировку, налаживать параллельный импорт». Покидать Россию надолго Антон якобы не собирался.

«Они поехали туда с коммерческой целью, у него столько строительной техники стоит колом, запчастей нет. И вот они поехали посмотреть, что там купить, вы же знаете, что такое параллельный импорт. Он так сказал: „Мам, я в командировку“», — сказала Наталья журналистам.

Егорова заявляет, что у следователей нет доказательств, и не понимает, за что задержали ее сына и мужа. При этом она добавила, что не влезает в работу Владимира и Антона и не знает о возможных конфликтах семьи с кем-либо.

«Вот что пристали к нашей семье, вообще понятия не имею. Пол-Красноярска построили, все награды имеем, нет, кому-то помешали», — продолжает женщина.

Женщина собирается написать заявление главе СК России Александру Бастрыкину и записаться на прием к Владимиру Путину.

Недавно второе уголовное дело возбудили против самого Владимира Егорова. Его отправили в СИЗО по делу о мошенничестве из-за завышенной стоимости работ при строительстве развязки через Северное шоссе. Тогда Наталья заявляла о давлении на мужа — у кого-то якобы есть в этом выгода.

  • У асфальтобетонного завода наблюдаются проблемы — сотрудникам не выплачивали зарплату, а само предприятие обвиняло мэрию в лоббизме.
Читайте также:
Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на ПашенныйЕгоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известноПравительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил Егоров
#Владислав Савончик#Сибиряк#Мошенничество#Казахстан#Новосибирск#Уголовное дело#Дело Антона Егорова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика