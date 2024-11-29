«Кому-то помешали»: жена владельца «Сибиряка» Егорова высказалась о задержании сына

Posted 29 ноября, 07:16
Published 29 ноября, 07:16
Modified 29 ноября, 07:32
Updated 29 ноября, 07:32
Антона Егорова задержали в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.
Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров «распорядился по своему усмотрению».
Сейчас «КДСК» находится в стадии банкротства. Егоров был гендиректором с июля 2021 по январь 2024 года, сейчас руководителем значится некий Андрей Рязанов.
Наталья Егорова сообщила изданию sibnovosti.ru, что о задержании сына узнала из новостей. Он говорил ей, что поехал в Казахстан «в командировку, налаживать параллельный импорт». Покидать Россию надолго Антон якобы не собирался.
«Они поехали туда с коммерческой целью, у него столько строительной техники стоит колом, запчастей нет. И вот они поехали посмотреть, что там купить, вы же знаете, что такое параллельный импорт. Он так сказал: „Мам, я в командировку“», — сказала Наталья журналистам.
Егорова заявляет, что у следователей нет доказательств, и не понимает, за что задержали ее сына и мужа. При этом она добавила, что не влезает в работу Владимира и Антона и не знает о возможных конфликтах семьи с кем-либо.
«Вот что пристали к нашей семье, вообще понятия не имею. Пол-Красноярска построили, все награды имеем, нет, кому-то помешали», — продолжает женщина.
Женщина собирается написать заявление главе СК России Александру Бастрыкину и записаться на прием к Владимиру Путину.
Недавно второе уголовное дело возбудили против самого Владимира Егорова. Его отправили в СИЗО по делу о мошенничестве из-за завышенной стоимости работ при строительстве развязки через Северное шоссе. Тогда Наталья заявляла о давлении на мужа — у кого-то якобы есть в этом выгода.