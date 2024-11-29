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Posted 29 ноября, 06:08

Published 29 ноября, 06:08

Modified 29 ноября, 06:16

Updated 29 ноября, 06:16

Может уйти на СВО? Что грозит соседу за убийство школьницы в свинарнике

Может уйти на СВО? Что грозит соседу за убийство школьницы в свинарнике

29 ноября 2024, 06:08
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Убийство в свинарнике
41-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней девушки из села Ушканка Ужурского района заключили под стражу на два месяца. Рассказываем, что ему может грозить за содеянное.

Вечером 23 ноября в деревне Ужурского района школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала, а затем на нее напали свиньи и искусали. Однако позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, и та потеряла сознание.

Далее следователи выяснили, что после того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.

Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть животные, но он оставил ее в постройке и ушёл. На теле затем действительно нашли следы укусов.

Дальнейшее развитие дела с юристом и экс-следователем СК Федором Глушковым обсудил корреспондент krsk.aif.ru. По словам Глушкова, по закону фигурант уголовного дела может сообщить следователю и военкомату о своем намерении отправиться на СВО.

«Однако окончательное решение об отправке подозреваемого в зону спецоперации должен принять именно следователь с согласия руководителя следственного органа, если военный комиссариат будет ходатайствовать об этом», — рассказал Глушков.

В СК изданию сообщили, что подозреваемый пока не изъявлял желания отправиться в зону СВО.

Однако предполагаемый убийца 17-летней школьницы и не сможет этого сделать. Дело в том, что, помимо уголовного дела за убийство, против него возбудили дело за «иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

«Согласно части первой статьи 78 УК РФ, в зону СВО отправиться он не сможет, так как привлекается по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних», — пояснил Глушков.

По заявлению экс-следователя, 41-летнему мужчине грозит максимально большой срок — вплоть до пожизненного.

«Если обратиться к похожим уголовным делам, в среднем преступники получали от 15 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — подытожил Глушков.
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