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Posted 29 ноября, 11:58

Published 29 ноября, 11:58

Modified 29 ноября, 12:04

Updated 29 ноября, 12:04

На Коммунальном мосту собралась огромная пробка из-за массовой аварии с 5 машинами

На Коммунальном мосту собралась огромная пробка из-за массовой аварии с 5 машинами

29 ноября 2024, 11:58
Фото: cam.krk.ru.
На Коммунальном мосту собралась огромная пробка из-за массовой аварии. Столкнулись пять авто.

Судя по картам 2ГИС, на Коммунальном мосту и улицах Дубровинского и Вейнбаума собрались серьезные заторы — они окрашены бордовым.

Фото: 2gis.ru

На картах водители сообщают о массовой аварии, из-за которой и собралась пробка. Кадры с места публикует телеграм-канал «ЧП Красноярск».

Видео: ЧП Красноярск.

Как сообщили «Проспекту Мира» в ГАИ, сейчас почти никакие подробности ДТП неизвестны — известно только то, что в ДТП попали пять автомобилей. Экипаж в пути к месту аварии.

А водители пока пишут гневные комментарии на картах:

Фото: 2gis.ru
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