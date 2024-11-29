На Коммунальном мосту собралась огромная пробка из-за массовой аварии с 5 машинами

Posted 29 ноября, 11:58
Published 29 ноября, 11:58
Modified 29 ноября, 12:04
Updated 29 ноября, 12:04
Судя по картам 2ГИС, на Коммунальном мосту и улицах Дубровинского и Вейнбаума собрались серьезные заторы — они окрашены бордовым.
На картах водители сообщают о массовой аварии, из-за которой и собралась пробка. Кадры с места публикует телеграм-канал «ЧП Красноярск».
Как сообщили «Проспекту Мира» в ГАИ, сейчас почти никакие подробности ДТП неизвестны — известно только то, что в ДТП попали пять автомобилей. Экипаж в пути к месту аварии.
А водители пока пишут гневные комментарии на картах: