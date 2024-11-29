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Posted 29 ноября, 02:04

Published 29 ноября, 02:04

Modified 29 ноября, 02:04

Updated 29 ноября, 02:04

В Красноярске трое бездомных сгорели при пожаре в коллекторе

На правобережье Красноярска трое бездомных сгорели в коллекторе

29 ноября 2024, 02:04
Фото: t.me/krksledkom.

В Красноярске трое бездомных сгорели при пожаре в коллекторе

В Красноярске три человека погибли при пожаре в коллекторе. Возбуждено уголовное дело.

Все произошло накануне вечером, 28 ноября, на улице Тамбовской. По версии следствия, трое бездомных спустились в коллектор рядом с одним из жилых домов.

В какой-то момент в коллекторе начался пожар. Предположительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Видео: t.me/krksledkom.

В результате трое бездомных погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

В Следкоме заявили, что сейчас специалисты устанавливают пол и личности погибших. Кроме того, выясняются точные причины смерти погибших и обстоятельства возгорания.

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