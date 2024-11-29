На правобережье Красноярска трое бездомных сгорели в коллекторе

Posted 29 ноября, 02:04
Published 29 ноября, 02:04
Modified 29 ноября, 02:04
Updated 29 ноября, 02:04
Все произошло накануне вечером, 28 ноября, на улице Тамбовской. По версии следствия, трое бездомных спустились в коллектор рядом с одним из жилых домов.
В какой-то момент в коллекторе начался пожар. Предположительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.
В результате трое бездомных погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
В Следкоме заявили, что сейчас специалисты устанавливают пол и личности погибших. Кроме того, выясняются точные причины смерти погибших и обстоятельства возгорания.