Назначение заместителей мэра Красноярска предложили согласовывать с депутатами

Posted 29 ноября, 11:44
Published 29 ноября, 11:44
Modified 29 ноября, 11:46
Updated 29 ноября, 11:46
Об этой инициативе Сендерский рассказал в эфире программа «После новостей» на ТВК, где обсуждались последние громкие увольнения из мэрии Красноярска.
В конце ноября вице-мэр Красноярска и руководитель департамента горхозяйства и транспорта Николай Мухин ушел в отставку по собственному желанию — спустя пять месяцев после назначения. В марте эту должность покинул Юрий Савин, который дважды возглавлял этот же департамент.
В конце октября первого заместителя главы города Вадима Войцеховского уволили «в связи с утратой доверия». Подробности «утраты» официально не сообщались, однако известно, что на своей должности он курировал в том числе и городское хозяйство.
Многие проблемы в городе Сендерский связывает с «кадровой чехардой» в мэрии.
«Мы же видим, как подготовились с зимнему сезону. Началось с того, что не хватает кадров в САТП (Специализированное автотранспортное предприятие — П.М.). Пошли первые снегопады — начались пробки. Это как раз результат отсутствия грамотных руководителей в администрации», — заявил депутат.
Семен Сендерский в разговоре с ведущей Ольгой Тепляшиной выделил несколько наиболее проблемных направлений в работе мэрии — департаменты городского хозяйства и транспорта, муниципального имущества и земельных отношений, а также градостроительства. Причины, указывает депутат, связаны с отсутствием компетентных кадров и непрозрачными «подковерными битвами за бюджет» — которые приводят, например, к скандалам вроде школы в Тихих зорях или энергетическому кризису в Солнечном.
«Сейчас депутаты никак не участвуют в кадровых назначениях руководителей, это все личные решения главы города. Хотя раньше у нас такие полномочия были, до 2021 года. И сейчас федеральные законодатели дают такие возможности, поэтому мы от фракции ЛДПР писали обращение к главе горсовета», — рассказывает депутат.
Помимо согласования руководителей с депутатским корпусом, Сендерский предлагает использовать инструмент, предложенный губернатором края — формирование кадрового резерва среди жителей края, который в городе «почему-то не используется».
«Сначала конкурс, отбор, потом обучение, экзамены — и вот уже на скамейке запасных появляются люди. Это не в кабинетах, кулуарах или, не дай бог, в бане принимаются решения — как в народе говорят, брат сват — это уже люди с компетенциями и желанием работать на тех или иных постах», — рассуждает руководитель фракции.
При этом согласование заместителей глав населенных пунктов хотят внедрить не только в Красноярске, но и по всему региону.
«Это важно, потому что на сегодня у нас самих глав не выбирает население, выбирают только депутатов. И депутаты как избранники народа могли бы оценить, насколько компетентен тот или иной руководитель. Очень надеюсь, что не будет волокиты с принятием нашей инициативы и ситуация поменяется на местах», — заключил Семен Сендерский.