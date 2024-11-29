Назначение заместителей мэра Красноярска предложили согласовывать с депутатами

Семен Сендерский в разговоре с ведущей Ольгой Тепляшиной выделил несколько наиболее проблемных направлений в работе мэрии — департаменты городского хозяйства и транспорта, муниципального имущества и земельных отношений, а также градостроительства. Причины, указывает депутат, связаны с отсутствием компетентных кадров и непрозрачными «подковерными битвами за бюджет» — которые приводят, например, к скандалам вроде школы в Тихих зорях или энергетическому кризису в Солнечном.