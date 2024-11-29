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Posted 29 ноября, 11:44

Published 29 ноября, 11:44

Modified 29 ноября, 11:46

Updated 29 ноября, 11:46

Назначение заместителей мэра Красноярска предложили согласовывать с депутатами

Назначение заместителей мэра Красноярска предложили согласовывать с депутатами

29 ноября 2024, 11:44
Фото: Скриншот программы «После новостей» на ТВК.
Глава фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семен Сендерский предложил вернуть депутатам полномочия по согласованию заместителей главы города — на фоне кадрового кризиса в администрации. Фракция уже направила обращение главе горсовета.

Об этой инициативе Сендерский рассказал в эфире программа «После новостей» на ТВК, где обсуждались последние громкие увольнения из мэрии Красноярска.

В конце ноября вице-мэр Красноярска и руководитель департамента горхозяйства и транспорта Николай Мухин ушел в отставку по собственному желанию — спустя пять месяцев после назначения. В марте эту должность покинул Юрий Савин, который дважды возглавлял этот же департамент.

В конце октября первого заместителя главы города Вадима Войцеховского уволили «в связи с утратой доверия». Подробности «утраты» официально не сообщались, однако известно, что на своей должности он курировал в том числе и городское хозяйство.

Многие проблемы в городе Сендерский связывает с «кадровой чехардой» в мэрии.

«Мы же видим, как подготовились с зимнему сезону. Началось с того, что не хватает кадров в САТП (Специализированное автотранспортное предприятие — П.М.). Пошли первые снегопады — начались пробки. Это как раз результат отсутствия грамотных руководителей в администрации», — заявил депутат.

Семен Сендерский в разговоре с ведущей Ольгой Тепляшиной выделил несколько наиболее проблемных направлений в работе мэрии — департаменты городского хозяйства и транспорта, муниципального имущества и земельных отношений, а также градостроительства. Причины, указывает депутат, связаны с отсутствием компетентных кадров и непрозрачными «подковерными битвами за бюджет» — которые приводят, например, к скандалам вроде школы в Тихих зорях или энергетическому кризису в Солнечном.

«Сейчас депутаты никак не участвуют в кадровых назначениях руководителей, это все личные решения главы города. Хотя раньше у нас такие полномочия были, до 2021 года. И сейчас федеральные законодатели дают такие возможности, поэтому мы от фракции ЛДПР писали обращение к главе горсовета», — рассказывает депутат.

Помимо согласования руководителей с депутатским корпусом, Сендерский предлагает использовать инструмент, предложенный губернатором края — формирование кадрового резерва среди жителей края, который в городе «почему-то не используется».

«Сначала конкурс, отбор, потом обучение, экзамены — и вот уже на скамейке запасных появляются люди. Это не в кабинетах, кулуарах или, не дай бог, в бане принимаются решения — как в народе говорят, брат сват — это уже люди с компетенциями и желанием работать на тех или иных постах», — рассуждает руководитель фракции.

При этом согласование заместителей глав населенных пунктов хотят внедрить не только в Красноярске, но и по всему региону.

«Это важно, потому что на сегодня у нас самих глав не выбирает население, выбирают только депутатов. И депутаты как избранники народа могли бы оценить, насколько компетентен тот или иной руководитель. Очень надеюсь, что не будет волокиты с принятием нашей инициативы и ситуация поменяется на местах», — заключил Семен Сендерский.
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