Парковка у «Комсомолла» стала платной. Люди стоят там в пробках и пишут плохие отзывы

Posted 29 ноября, 12:54
Published 29 ноября, 12:54
Modified 29 ноября, 13:08
Updated 29 ноября, 13:08
В сентябре парковку возле торгового центра «Комсомолл» начали ограждать шлагбаумами и блоками. Ранее сообщалось, что парковка может остаться бесплатной для посетителей ТЦ.
Причиной запуска платного паркинга называлось то, что сотрудникам соседних офисных центров не хватает своих парковочных мест и они массово оставляют машины на парковке торгового центра на весь день.
О запуске платной парковки сообщили в соцсетях комплекса. Там написали, что «в первую очередь» она создана для «обеспечения безопасности и комфорта гостей» комплекса.
Управляющий ТРК Денис Шипунов рассказал, что первые три часа парковки бесплатные.
«Уже можно заметить, что гостям стало комфортнее. На стоянке уже появились свободные места. Однако, не все рады такому нововведению. К сожалению, мы не можем обеспечить парковочными местами тех, кто не является нашими посетителями. А именно работников соседней инфраструктуры. Наша парковка рассчитана на такое количество мест, сколько гостей в настоящий момент могут находиться внутри комплекса», — заявил Шипунов.
Красноярцы действительно несильно рады появлению платной парковки. Они оставили на 2ГИС почти 40 негативных отзывов об этом.
«За что должны платить люди? За то, что приехали за покупками, на работу, в салон красоты и т. д. Далеко не всегда возможно уложиться в три часа».
«Они даже паркоматы не смогли нормальные поставить. Раз через раз работают».
«Просто ужас, придумали ерунду с парковкой, уже не знают, как деньги содрать».
Многие недовольны тем, что теперь на въезде на парковку образуются заторы.
«Запустили платную парковку, в итоге сотворили коллапс, выехать просто невозможно. Решение крайне необдуманное».
«В шоке от введения платной парковки. Приехала позаниматься в „Колизей“ и простояла в пробке 20 минут».
«Жесть! В ТЦ не подъехать, пробка нереальная, в городе таких пробок нет!»
«Глухая пробка на подъезде к ТЦ. Постоял, потерял время, развернулся и уехал».
Были и те, кто защищал парковку, и был рад, что она стала платной.
«Днём хотя бы теперь есть место для парковки. Удивительно, что кому-то мало 3 часов для покупок или же жалко доплатить 100 рублей».
«Наконец-то заработала платная парковка, теперь хоть вечером будет, где встать».