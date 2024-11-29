Перед «Черной пятницей» в России вырос спрос на доставку в маркетплейсы

Posted 29 ноября, 08:02
Published 29 ноября, 08:02
Modified 29 ноября, 08:04
Updated 29 ноября, 08:04
Аналитики Авито Услуг выяснили, что в ноябре этого года спрос на грузоперевозки вырос на 32% в сравнении с ноябрем 2023 года. Наиболее популярны услуги по доставке товаров до маркетплейса и фулфилмента — то есть хранения и упаковки товаров для нужд маркетплейсов.
По данным аналитиков, в коммерческих грузоперевозках наиболее заинтересованы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Екатеринбурга. Самые большие показатели роста спроса на услуги по доставке товаров до маркетплейсов в Ярославле (+126%), Воронеже (+114%), Краснодаре (+100%), Екатеринбурге (+85%). Новосибирск и Уфа показали одинаковый рост на 76%.
«Осень — это высокий сезон на рынке грузоперевозок, особенно накануне „Черной пятницы“, — отметила руководитель категории „Транспортные услуги“ на Авито Услугах Евгения Лазарева. — Одним из драйверов увеличения спроса и выручки является рост интернет-торговли, а также появление новых компаний, для которых актуальны надежные логистические решения. По данным исследования агентства ORO для платформы Авито Услуги, 62% пользователей заказывают транспортные услуги онлайн, при этом ключевой фактор при выборе исполнителя — рейтинги и отзывы, на них смотрят 30% заказчиков. Именно поэтому мы советуем перевозчикам оперативно реагировать на входящие запросы на платформе, следить за обратной связью, разбираться в спорных ситуациях, давая развернутые ответы, при этом беспрерывно улучшая свой сервис».
Что касается услуг фулфилмента, то наибольший рост спроса среди всех городов России показал Новосибирск — 146%. За ним идут Краснодар (+45%), Казань (+31%), Ростов-на-Дону (+2%). Чаще всего за услугами фулфилмента обращаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Новосибирска.