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Posted 29 ноября, 11:42

Published 29 ноября, 11:42

Modified 29 ноября, 12:27

Updated 29 ноября, 12:27

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в декабре

Походы в декабре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

29 ноября 2024, 11:42
Фото: vk.com/krashiking.

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в декабре

Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на декабрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.

Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.

«Среда восхождения» — 4 декабря, 11 декабря, 18 декабря и 25 декабря

Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.

25 декабря прогулка будет новогодней. Организаторы пишут, что «новогодние костюмы и украшения приветствуются».

Золотая подкова — 1 декабря

Это маршрут на 23 километра по красноярским «Столбам». Можно будет увидеть все знаковые скалы: Первый столб, Второй, Третий, Четвертый, Перья, Дед и Бабка с Внучкой.

С собой советуют взять термос с чаем и перекус. Старт в 10:00.

Видовки «Гремячей гривы» наоборот — 7 декабря

Это поход на 15 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники посетят видовки №5, №4, №3, №2, а затем спустятся по старой лестнице в Удачном. Начало в 10:00.

Куда-то на Торгаше — 14 декабря

Как говорят организаторы, это будет «дальняя дистанция» — предстоит пройти 13 километров до гор Синильга, Рыжая, Арка и карьера Черный мыс. Старт в 10:00.

Стоит только пожелать — 17 декабря

Это «волшебная» экскурсия по городу на полтора часа. С собой, пишут организаторы, нужно взять «самое сокровенное желание и веру в его исполнение». Старт в 11:00.

Дивногорский экспресс — 19 декабря

Это будет путешествие на электричке по живописному маршруту до Дивногорска. Потом участники пройдутся по набережной, дойдут до водозаборной башни и новой смотровой площадки с видом на ГЭС.

Старт в 11:00. Проезд в электричке участники оплачивают сами.

Красный гребень — Торгашинская лестница — 24 декабря

Прогулка по Торгашинскому хребту: от Красного гребня до лестницы. Прогулка начнется в 11:00 и займет 3 часа. Пройти предстоит 6 километров.

Организаторы отметили, что дресс-код в этом походе — элемент одежды зеленого цвета.

Новогодний — 27 декабря

Это будет новогодняя прогулка по «Гремячей гриве». Организаторы предлагают всем нарядиться и сообщают, что в походе проведут игру «Тайный Санта» — поэтому с собой нужно будет взять подарок для другого туриста.

Поход займет 2,5 часа. Старт в 12:00.

Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять чай, воду, перекус и головной убор.

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