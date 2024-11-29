Походы в декабре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Posted 29 ноября, 11:42
Published 29 ноября, 11:42
Modified 29 ноября, 12:27
Updated 29 ноября, 12:27
Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.
Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.
25 декабря прогулка будет новогодней. Организаторы пишут, что «новогодние костюмы и украшения приветствуются».
Это маршрут на 23 километра по красноярским «Столбам». Можно будет увидеть все знаковые скалы: Первый столб, Второй, Третий, Четвертый, Перья, Дед и Бабка с Внучкой.
С собой советуют взять термос с чаем и перекус. Старт в 10:00.
Это поход на 15 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники посетят видовки №5, №4, №3, №2, а затем спустятся по старой лестнице в Удачном. Начало в 10:00.
Как говорят организаторы, это будет «дальняя дистанция» — предстоит пройти 13 километров до гор Синильга, Рыжая, Арка и карьера Черный мыс. Старт в 10:00.
Это «волшебная» экскурсия по городу на полтора часа. С собой, пишут организаторы, нужно взять «самое сокровенное желание и веру в его исполнение». Старт в 11:00.
Это будет путешествие на электричке по живописному маршруту до Дивногорска. Потом участники пройдутся по набережной, дойдут до водозаборной башни и новой смотровой площадки с видом на ГЭС.
Старт в 11:00. Проезд в электричке участники оплачивают сами.
Прогулка по Торгашинскому хребту: от Красного гребня до лестницы. Прогулка начнется в 11:00 и займет 3 часа. Пройти предстоит 6 километров.
Организаторы отметили, что дресс-код в этом походе — элемент одежды зеленого цвета.
Это будет новогодняя прогулка по «Гремячей гриве». Организаторы предлагают всем нарядиться и сообщают, что в походе проведут игру «Тайный Санта» — поэтому с собой нужно будет взять подарок для другого туриста.
Поход займет 2,5 часа. Старт в 12:00.
Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять чай, воду, перекус и головной убор.