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Posted 29 ноября, 05:00

Published 29 ноября, 05:00

Modified 29 ноября, 06:32

Updated 29 ноября, 06:32

СБЕР помогает сибирским предпринимателям налаживать торговые связи с Китаем

СБЕР помогает сибирским предпринимателям налаживать торговые связи с Китаем

29 ноября 2024, 05:00
Фото: Сбер.
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Накануне в Красноярске состоялось российско-китайская бизнес-миссия, посвященная развитию промышленных проектов между красноярским и китайскими предпринимателями. Организатором мероприятия выступил Сбер.

Участие в бизнес-миссии приняли 10 сибирских предприятий из Красноярского края, Республики Хакасия, Томской и Кемеровской областей и более 40 китайских партнеров.

С приветствием к собравшимся обратился участник торгового представительства России в Китае Ярослав Соколовский. Он отметил: «Торгово-экономические отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне. Торговый оборот за 9 месяцев текущего года на 2% превышает рекордные показатели прошлогоднего и достиг отметки в 188 млрд. долларов».

В последующих выступлениях — презентациях руководители сибирских компаний подробно рассказали о своих предприятиях и проектах в лесной сфере, лесопереработке, угледобычи и других отраслях. Так, руководитель компании «Ангарлес» предложил вниманию китайских партнеров широкий ассортимент своей продукции из уникальных сортов леса: ангарской сосны, сибирской лиственницы, пихты и ели. Компания ICM-Wood призвала к совместным инвестициям в строительство нового завода по производству пиломатериалов в Богучанском районе. Объем инвестиций превышает 150 млн. юаней. Это предложение сразу получило положительный отклик предпринимателей из Китая. Стороны приступили к дальнейшему обсуждению проекта.

Большой интерес вызвали проекты угольных компаний из Хакасии и Красноярского каря. При этом обсуждались поставки различных сортов угля, как коксующегося, так и бурого, объемы отгрузки. Но что более важно, совместные проекты по новым логистическим цепочкам, ориентированным на Восток. Все проекты вызвали значительный интерес у сторон.

Управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин:

«Сбер активно поддерживает развитие внешнеторговой деятельности своих клиентов. На фоне развития стратегического экономического партнерства России и Китая уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом. Одни из эффективных инструментов, который мы предлагаем для налаживания ВЭД с Китаем — это бизнес-миссии в формате онлайн конференций, на которых возможно, как представить свою продукцию или услуги проверенным зарубежным контрагентам, так и узнать о предложениях иностранных компаний. Также на наших встречах можно получить актуальную информацию о правилах ведения бизнеса в Китае».
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