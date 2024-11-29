СБЕР помогает сибирским предпринимателям налаживать торговые связи с Китаем

В последующих выступлениях — презентациях руководители сибирских компаний подробно рассказали о своих предприятиях и проектах в лесной сфере, лесопереработке, угледобычи и других отраслях. Так, руководитель компании «Ангарлес» предложил вниманию китайских партнеров широкий ассортимент своей продукции из уникальных сортов леса: ангарской сосны, сибирской лиственницы, пихты и ели. Компания ICM-Wood призвала к совместным инвестициям в строительство нового завода по производству пиломатериалов в Богучанском районе. Объем инвестиций превышает 150 млн. юаней. Это предложение сразу получило положительный отклик предпринимателей из Китая. Стороны приступили к дальнейшему обсуждению проекта.