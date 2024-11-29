СК опубликовал видео допроса Егорова-младшего

Posted 29 ноября, 06:58
Published 29 ноября, 06:58
Modified 29 ноября, 07:19
Updated 29 ноября, 07:19
На кадрах видно, как Антона Егорова ведут в наручниках. После этого он со своим адвокатом сидит на допросе.
Против Егорова-младшего завели уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) при модернизации асфальтобетонного завода.
По версии следствия, Антон Егоров незаконно получил 98 миллионов рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Подробнее об этом деле можно прочитать тут.