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Posted 29 ноября, 06:58

Published 29 ноября, 06:58

Modified 29 ноября, 07:19

Updated 29 ноября, 07:19

СК опубликовал видео допроса Егорова-младшего

СК опубликовал видео допроса Егорова-младшего

29 ноября 2024, 06:58
Фото: t.me/krksledkom.
Сюжет
Дело Антона Егорова
Сына известного красноярского застройщика Владимира Егорова — Антона — задержали по подозрению в мошенничестве. СК опубликовал видео с Егоровым-младшим после задержания.

На кадрах видно, как Антона Егорова ведут в наручниках. После этого он со своим адвокатом сидит на допросе.

Против Егорова-младшего завели уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ) при модернизации асфальтобетонного завода.

Видео: t.me/krksledkom.

По версии следствия, Антон Егоров незаконно получил 98 миллионов рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Подробнее об этом деле можно прочитать тут.

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