Что сейчас делают на стройке метро в Красноярске

Posted 29 ноября, 06:00
Published 29 ноября, 06:00
Modified 29 ноября, 06:20
Updated 29 ноября, 06:20
На улице Шахтеров продолжают рыть перегонные тоннели — по состоянию на 29 ноября, проложено 885 метров. Тоннелепроходческий комплекс «Екатерина», который стартовал 5 сентября, прошел 583 метра, «Соломея» со 2 октября прошла 302 метра.
На улице Карла Маркса убрали троллейбусную сеть, завершили дендрологию (работа с древесными растениями). Теперь готовят территорию для строительства демонтажного котлована.
На площади Революции монтируют штаб строительства, еще установили 275 из 473 свай монтажного котлована. Круглосуточные буровые работы планируют закончить в течение четырех месяцев.
На привокзальной площади провели дендрологию, демонтировали фонтаны, стелу и другие архитектурные формы и отправили на склад. Готовится площадка для новой стоянки междугородних автобусов.
Идут подготовительные работы для строительства притоннельных сооружений на четырех площадках: две на Карла Маркса, на Шахтеров и Конституции СССР.