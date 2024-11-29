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Posted 29 ноября, 06:00

Published 29 ноября, 06:00

Modified 29 ноября, 06:20

Updated 29 ноября, 06:20

Что сейчас делают на стройке метро в Красноярске

Что сейчас делают на стройке метро в Красноярске

29 ноября 2024, 06:00
Фото: Красноярское метро.
Сюжет
Строительство метро
В официальном телеграм-канале «Красноярское метро» рассказали о ходе работ на стройплощадках.

На улице Шахтеров продолжают рыть перегонные тоннели — по состоянию на 29 ноября, проложено 885 метров. Тоннелепроходческий комплекс «Екатерина», который стартовал 5 сентября, прошел 583 метра, «Соломея» со 2 октября прошла 302 метра.

На улице Карла Маркса убрали троллейбусную сеть, завершили дендрологию (работа с древесными растениями). Теперь готовят территорию для строительства демонтажного котлована.

На площади Революции монтируют штаб строительства, еще установили 275 из 473 свай монтажного котлована. Круглосуточные буровые работы планируют закончить в течение четырех месяцев.

На привокзальной площади провели дендрологию, демонтировали фонтаны, стелу и другие архитектурные формы и отправили на склад. Готовится площадка для новой стоянки междугородних автобусов.

Идут подготовительные работы для строительства притоннельных сооружений на четырех площадках: две на Карла Маркса, на Шахтеров и Конституции СССР.

  • Ранее мы узнали обо всех этапах строительства метро в Красноярске. Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году.
  • Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
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