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Posted 29 ноября, 04:46

Published 29 ноября, 04:46

Modified 29 ноября, 06:31

Updated 29 ноября, 06:31

«Своего ребенка в обиду не дам»: красноярец надавал подзатыльников чужим детям

«Своего ребенка в обиду не дам»: красноярец надавал подзатыльников чужим детям

29 ноября 2024, 04:46
Фото: t.me/kraschp.
В Красноярске отец ребенка дал несколько подзатыльников двум детям. Мужчина говорит, что они издевались над его сыном и заставляли встать на колени.

Все произошло в Октябрьском районе на улице Юшкова. Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как мужчина подошел к мальчику и ударил по голове. После этого красноярец подошел к другому ребенку и тоже сильно дал ему подзатыльник.

Видео: t.me/kraschp.

В комментариях один из пользователей представился одним из пострадавших детей и рассказал свою версию произошедшего.

«Я сегодня гулял с друзьями и увидел, как на улице дерутся пацаны. Мы пошли их разнимать, один из этих пацанов обозвал нас. Мы пошли за ним, чтобы поговорить с ним. Он зашёл в магазин и позвонил папе. Его папа ударил нас с другом очень сильно».

Спустя какое-то время в комментарии пришел герой ролика. Он рассказал, что якобы все началось с того, что двое 4-классников выкрикивали маты в адрес второклассников.

По словам красноярца, его сын заступился за одноклассников, и из-за этого двое четвероклассников начали таскать его по школьному двору, ударив в какой-то момент в живот.

«После этого они начали преследовать моего сына со словами: „На коленях прилюдно стоять будешь и просить прощения“ (разумеется, все было с матами).

Когда мой ребенок бежал в магазин за помощью и, чтобы позвонить мне, четвероклассники его догнали. Втроем прижали к забору и заставляли встать на колени. Однако он [сын мужчины] все-таки смог от них убежать в магазин и позвонить.

Услышав его испуганный и трясущийся голос, я просто был в шоке. На ролике видно, что одному я дал отцовский подзатыльник (а именно тому, кто заставлял моего ребенка вставать на колени). У другого, сидящего на плюшке, я пытался выяснить, из какого он класса и где он живет».

Как заявляет красноярец, услышав ответ, он развернулся и хотел уйти, но якобы затем мальчик спросил его, кто он такой, и послал его. Мужчина говорит, что не сдержался и дал подзатыльник второму мальчику.

«Написал заявления на детей, которых поставят на учет. Это будет для них клеймом. А я понесу свои последствия, но своего ребенка никогда в обиду не дам!»

В разговоре с «Проспектом Мира» отец мальчика заявил, что с ним связались еще несколько родителей, детей которых избивали 4-классники. Мужчина пообещал нам рассказать подробности случившегося позднее.

В МВД сообщили, что сейчас проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личности мужчины и пострадавших детей.

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