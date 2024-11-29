Сына владельца «Сибиряка» Владимира Егорова задержали на границе с Казахстаном

Posted 29 ноября, 03:18
Published 29 ноября, 03:18
Modified 29 ноября, 07:25
Updated 29 ноября, 07:25
По версии следствия, 15 декабря 2022 года ООО «КДСК» и АО «Асфальтобетобетонный завод» заключили договор на модернизацию завода.
С декабря 2022 года по март 2023 года Антон Егоров, который был директором «КДСК» (сейчас предприятие находится на стадии банкротства) заполнил документы о выполненных работах и указал их стоимость. При этом, как полагает следствие, фактически работы не были выполнены, о чем знал Егоров-младший.
В итоге на основании предоставленных документов АО «Асфальтобетонный завод» заплатил 98 миллионов рублей. Деньгами Антон Егоров, по данным СК, распорядился по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
В следкоме заявили, что Антона Егорова задержали в Новосибирске, он на машине пытался пересечь границу с Казахстаном. В ближайшее время его допросят.
В ноябре в трудовой госинспекции края заявили, что асфальтобетонный завод (АБЗ) задержал на полгода 29 работникам зарплату и другие выплаты на 3,8 миллиона рублей. «Проспекту Мира» в пресс-службе предприятия сообщили, что все задолженности закрыли.
Ранее красноярский депутат Вячеслав Дюков обвинил мэрию в простаивании завода и срыве дорожного ремонта. Он заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц».
Администрация города отрицала обвинения, сообщив, что они не могут влиять на работу завода. В пресс-службе АБЗ нам рассказали, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников.
49% акций АО «Асфальтобетонный завод» принадлежат Красноярску. Информация о других владельцах не раскрывается. Из данных сервиса «Спарк» следует, что ранее 51% акций принадлежали ООО «Краском».
Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве асфальтобетонного завода. Предприятие задолжало 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». С прошлого года в арбитражный суд поступило 63 иска к заводу на общую сумму 116,8 миллиона рублей, из них 67,8 миллиона суд потребовал взыскать. Некоторые решения обжалуются, по другим идет разбирательство.