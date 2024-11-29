Сына владельца «Сибиряка» Владимира Егорова задержали на границе с Казахстаном

С декабря 2022 года по март 2023 года Антон Егоров, который был директором «КДСК» (сейчас предприятие находится на стадии банкротства) заполнил документы о выполненных работах и указал их стоимость. При этом, как полагает следствие, фактически работы не были выполнены, о чем знал Егоров-младший.