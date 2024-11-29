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Posted 29 ноября, 04:58

Published 29 ноября, 04:58

Modified 29 ноября, 06:22

Updated 29 ноября, 06:22

Больше 30 красноярцев пострадали от укусов белок

Белки стали чаще кусать красноярцев. Пострадали больше 30 человек

29 ноября 2024, 04:58
Фото: prmira.ru.

Больше 30 красноярцев пострадали от укусов белок

С начала года 34 жителя Красноярска пострадали от укусов белок, при этом 25 случаев приходится на последние три месяца.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, серьезных последствий пострадавшим удалось избежать. Однако специалисты отмечают, что белка — это потенциальный переносчик различных заболеваний, в том числе и бешенства. В случае укуса следует обратиться в медучреждение.

«Горожане с удовольствием кормят с рук белок, да ещё привлекают к этому процессу детей. Чтобы избежать укусов, лучше положить угощение рядом и со стороны понаблюдать за её трапезой», — отмечают специалисты.

Ранее в ведомстве сообщали, что кроме белок красноярцев кусали суслики, барсуки, бурундуки, обезьяны и другие животные.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Роспотребнадзор#Бешенство#Белки#Укусы
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