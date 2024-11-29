Белки стали чаще кусать красноярцев. Пострадали больше 30 человек

Posted 29 ноября, 04:58
Published 29 ноября, 04:58
Modified 29 ноября, 06:22
Updated 29 ноября, 06:22
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, серьезных последствий пострадавшим удалось избежать. Однако специалисты отмечают, что белка — это потенциальный переносчик различных заболеваний, в том числе и бешенства. В случае укуса следует обратиться в медучреждение.
«Горожане с удовольствием кормят с рук белок, да ещё привлекают к этому процессу детей. Чтобы избежать укусов, лучше положить угощение рядом и со стороны понаблюдать за её трапезой», — отмечают специалисты.
Ранее в ведомстве сообщали, что кроме белок красноярцев кусали суслики, барсуки, бурундуки, обезьяны и другие животные.