Белки стали чаще кусать красноярцев. Пострадали больше 30 человек

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, серьезных последствий пострадавшим удалось избежать. Однако специалисты отмечают, что белка — это потенциальный переносчик различных заболеваний, в том числе и бешенства. В случае укуса следует обратиться в медучреждение.