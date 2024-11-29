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Posted 29 ноября, 08:06

Published 29 ноября, 08:06

Modified 29 ноября, 11:21

Updated 29 ноября, 11:21

В Красноярске в здании «Детского мира» открывается бар «Сплетни»

В Красноярске в здании «Детского мира» открывается бар «Сплетни»

29 ноября 2024, 08:06
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске открывается бар «Сплетни, любовь и танцы». Он занял часть здания «Детского мира».

Об открытии сообщили в соцсетях заведения. 29 ноября в 20:00 состоится техническое открытие, а 30 ноября бар откроется официально.

После открытия заведения будет работать с 16:00 до 1:00 с воскресенья по четверг, с 16:00 до 4:00 — в пятницу и субботу.

В меню бара несколько видов закусок, несколько салатов, горячих блюд и три десерта. Есть отдельная страница с азиатскими блюдами, Из напитков — вина, коктейли, крепкий алкоголь.

  • Ранее на проспекте Мира заработал новый бар Oasis. Заведение открыли Кристина и Никита Лучинкины — они стояли у запусков The Welcome bar, All you need и «Глас».
  • Чуть позже в центре Красноярска открылся бар «Соседка» в азиатском стиле.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Открытие#Бар#Еда и напитки
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