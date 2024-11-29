В Красноярске в здании «Детского мира» открывается бар «Сплетни»

Posted 29 ноября, 08:06
Published 29 ноября, 08:06
Modified 29 ноября, 11:21
Updated 29 ноября, 11:21
Об открытии сообщили в соцсетях заведения. 29 ноября в 20:00 состоится техническое открытие, а 30 ноября бар откроется официально.
После открытия заведения будет работать с 16:00 до 1:00 с воскресенья по четверг, с 16:00 до 4:00 — в пятницу и субботу.
В меню бара несколько видов закусок, несколько салатов, горячих блюд и три десерта. Есть отдельная страница с азиатскими блюдами, Из напитков — вина, коктейли, крепкий алкоголь.