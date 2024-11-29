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Posted 29 ноября, 02:33

Published 29 ноября, 02:33

Modified 29 ноября, 08:52

Updated 29 ноября, 08:52

Красноярка продает боксерскую перчатку с автографом Майка Тайсона

В Красноярске за 90 тысяч продают боксерскую перчатку с автографом Майка Тайсона

29 ноября 2024, 02:33
Фото: avito.ru.

Красноярка продает боксерскую перчатку с автографом Майка Тайсона

В Красноярске продают коллекционную боксерскую перчатку с автографом Майка Тайсона. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Перчатку Everlast с автографом одного из самых известных боксеров в истории — Майка Тайсона — продают за 90 тысяч рублей.

Автором объявления является красноярка Алина. Девушка пишет, что может подтвердить оригинальность товара и у нее даже есть сертификат экспоната.

Фото: avito.ru

Боксерская перчатка находится под стеклянным куполом, который защищает экспонат от повреждений.

«Цены в официальном магазине Stargift на экспонаты с автографом Майка Тайсона существенно выше — от 190 000 до 510 000 рублей», — отметили представители сервиса «Авито».

Майк Тайсон — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Тайсон является абсолютным чемпионом в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990).

Чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Продажа#Авито#Бокс
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