В Красноярске за 90 тысяч продают боксерскую перчатку с автографом Майка Тайсона

Posted 29 ноября, 02:33
Published 29 ноября, 02:33
Modified 29 ноября, 08:52
Updated 29 ноября, 08:52
Перчатку Everlast с автографом одного из самых известных боксеров в истории — Майка Тайсона — продают за 90 тысяч рублей.
Автором объявления является красноярка Алина. Девушка пишет, что может подтвердить оригинальность товара и у нее даже есть сертификат экспоната.
Боксерская перчатка находится под стеклянным куполом, который защищает экспонат от повреждений.
«Цены в официальном магазине Stargift на экспонаты с автографом Майка Тайсона существенно выше — от 190 000 до 510 000 рублей», — отметили представители сервиса «Авито».
Майк Тайсон — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Тайсон является абсолютным чемпионом в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990).
Чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).