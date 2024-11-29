Повара школьной столовой устроили танцы с мясом. Забавно, но так можно?

Posted 29 ноября, 06:15
Published 29 ноября, 06:15
Modified 29 ноября, 08:04
Updated 29 ноября, 08:04
Ролик с танцами появился в соцсетях. Сообщается, что все происходит в школе №2, которая расположена в Шушенском.
Видео выглядит забавным, но в Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники столовой допустили несколько грубых нарушений санитарных норм. В ведомстве сказали «Проспекту Мира», какие именно требования нарушили.
«Во-первых, в помещении стоит магнитофон. Во-вторых, мясо находится в тарах с подписями „сдоба“ и „каша“. Если посуда так промаркирована, то значит там должны быть сдоба и каша, а не мясо.
Сотрудники столовой находятся в домашней одежде и уличной обуви, а на голове у них нет шапочек. Также они держат мясо голыми руками, без перчаток.
Более того, в этом помещении разделывать мясо нельзя. Оно не предусмотрено для разделки сырой продукции».
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.
«ПМ» обратился в школу №2 с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако нам заявили, что руководство учреждения сейчас на уроках и никто не может ответить на вопросы корреспондента.