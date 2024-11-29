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Posted 29 ноября, 06:15

Published 29 ноября, 06:15

Modified 29 ноября, 08:04

Updated 29 ноября, 08:04

Повара школьной столовой устроили танцы с мясом. Забавно, но так можно?

Повара школьной столовой устроили танцы с мясом. Забавно, но так можно?

29 ноября 2024, 06:15
Фото: t.me/v_minuse.
В Красноярском крае повара одной из школ устроили танцы с костями в столовой и все сняли на видео.

Ролик с танцами появился в соцсетях. Сообщается, что все происходит в школе №2, которая расположена в Шушенском.

Видео: t.me/v_minuse.

Видео выглядит забавным, но в Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники столовой допустили несколько грубых нарушений санитарных норм. В ведомстве сказали «Проспекту Мира», какие именно требования нарушили.

«Во-первых, в помещении стоит магнитофон. Во-вторых, мясо находится в тарах с подписями „сдоба“ и „каша“. Если посуда так промаркирована, то значит там должны быть сдоба и каша, а не мясо.

Сотрудники столовой находятся в домашней одежде и уличной обуви, а на голове у них нет шапочек. Также они держат мясо голыми руками, без перчаток.

Более того, в этом помещении разделывать мясо нельзя. Оно не предусмотрено для разделки сырой продукции».

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.

«ПМ» обратился в школу №2 с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако нам заявили, что руководство учреждения сейчас на уроках и никто не может ответить на вопросы корреспондента.

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#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Красноярский край#Роспотребнадзор#Школа#Нарушения#Шушенское#Шушенский район
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