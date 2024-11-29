В Красноярском крае школьный автобус с детьми врезался в УАЗ

Posted 29 ноября, 09:14
Published 29 ноября, 09:14
Modified 29 ноября, 09:21
Updated 29 ноября, 09:21
Все произошло в поселке Кошурниково. Предварительно, 55-летний водитель школьного автобуса на перекрестке не пропустил УАЗ «Профи» и врезался в него.
В салоне автобуса было 8 школьников, которые ехали на уроки. В Госавтоинспекции отмечают, что никто не пострадал. Автомобилям нанесен только материальные ущерб.
Сотрудники ГАИ планируют посетить школу и пообщаться с руководством, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось.