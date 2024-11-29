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Posted 29 ноября, 09:14

Published 29 ноября, 09:14

Modified 29 ноября, 09:21

Updated 29 ноября, 09:21

В Красноярском крае школьный автобус с детьми врезался в УАЗ

В Красноярском крае школьный автобус с детьми врезался в УАЗ

29 ноября 2024, 09:14
Фото: t.me/mvd_24.
Сегодня, 29 ноября, в Красноярском крае в Курагинском районе школьный автобус врезался в грузовик. В этот момент в салоне было 8 детей.

Все произошло в поселке Кошурниково. Предварительно, 55-летний водитель школьного автобуса на перекрестке не пропустил УАЗ «Профи» и врезался в него.

Фото: t.me/mvd_24

В салоне автобуса было 8 школьников, которые ехали на уроки. В Госавтоинспекции отмечают, что никто не пострадал. Автомобилям нанесен только материальные ущерб.

Сотрудники ГАИ планируют посетить школу и пообщаться с руководством, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Дети#Красноярский край#ГИБДД#Курагинский район#Автобус#Кошурниково
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