Жители Дивногорска уже несколько лет жалуются на шумную майнинг-ферму. Результата нет

Жители Заводской обратились за помощью к депутату законодательного собрания края Владимиру Вахтелю. Депутат написал, что внеплановая проверка шума майнинг-фермы по его заявлению была всего одна — и она ничего не дала. Однако жители в обращении к депутату отдельно отмечают, что шум и вибрации не постоянные, они то нарастают, то стихают. Жильцы самостоятельно замеряли уровень шума, правда, при помощи приложений для смартфонов, профессионального оборудования у них нет — эти замеры показали превышение допустимого уровня децибелов.