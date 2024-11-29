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Posted 29 ноября, 10:24

Published 29 ноября, 10:24

Modified 29 ноября, 10:26

Updated 29 ноября, 10:26

Жители Дивногорска уже несколько лет жалуются на шумную майнинг-ферму. Результата нет

Жители Дивногорска уже несколько лет жалуются на шумную майнинг-ферму. Результата нет

29 ноября 2024, 10:24
Фото: Владимир Вахтель.
Жители улицы Заводской в Дивногорске уже несколько лет страдают от шума майнинговой фермы неподалеку от их домов. Ведомства провели всего один замер уровня шума — и он ничего не показал. Но местные утверждают, что не могут спать по ночам из-за гула вентиляторов.

Майнинг-ферма принадлежит компании «Лиард-инвест», хотя напрямую об этом ничего не говорит. По сообщениям местных жителей, здание обнесено забором с колючей проволокой, а на проходной весит вывеска с аббревиатурой ЦОД — «центр обработки данных».

Здание этого ЦОДа расположено в 600 метрах от жилых домов и, по словам жильцов, промышленные вентиляторы там гудят так сильно, что «не дают спокойно жить».

«Нас беспокоят шум и вибрации, которые не дают нам спокойно жить, подрывают здоровье и нарушают наше конституционное право на благоприятную окружающую среду, а также мы обеспокоены, что работа криптофермы может поставить под угрозу обеспечение жилых домов теплом и электроэнергией в отопительный сезон», — заявили местные в своем обращении к властям.

Жители Заводской обратились за помощью к депутату законодательного собрания края Владимиру Вахтелю. Депутат написал, что внеплановая проверка шума майнинг-фермы по его заявлению была всего одна — и она ничего не дала. Однако жители в обращении к депутату отдельно отмечают, что шум и вибрации не постоянные, они то нарастают, то стихают. Жильцы самостоятельно замеряли уровень шума, правда, при помощи приложений для смартфонов, профессионального оборудования у них нет — эти замеры показали превышение допустимого уровня децибелов.

Видео: Владимир Вахтель.

Вахтель считает, что разовой проверки недостаточно, необходимо сделать еще несколько контрольных замеров. Особенно в ночное время, когда допустимый уровень шума снижен. Кроме того, депутат запросил в «Россетях» и министерстве тарифной политики края информацию об объемах и тарифе, по которому ферма потребляет электроэнергию. Пока что информация от энергетиков заключается лишь в том, что угрозы другим потребителям нет — ферма запитана по отдельной линии на 9700 киловатт.

По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», компания «Лиард» принадлежит бизнесмену Роману Скрипальщикову. Он же числится учредителем еще более чем десятка компаний. Скрипальщиков владеет группой компаний Liard, которая занимается строительством дорог и производством асфальтобетона. Представитель компании ранее в разговоре с NGS24 заявлял, что майнинг-ферма «Лиарда» не превышает допустимого уровня шума и предоставил подтверждающее это заключение экспертизы — правда, заказанной самой компанией.

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