Красноярец угрожал топориком знакомому и расстрелял его машину

Как сообщили в полиции, пострадавший ехал по улице и в его Nissan Wingroad выстрелили несколько раз выстрелили. На автомобиле появились сколы на стеклах и дверях. Оказалось, что за день до этого «на почве личных неприязненных отношений» он поссорился со своим знакомым, и последний размахивал топориком.