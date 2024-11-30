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Posted 30 ноября, 10:48

Published 30 ноября, 10:48

Modified 30 ноября, 10:50

Updated 30 ноября, 10:50

Красноярец угрожал топориком знакомому и расстрелял его машину

Красноярец угрожал топориком знакомому и расстрелял его машину

30 ноября 2024, 10:48
Фото: МВД 24.
Красноярец поссорился со своим знакомым и несколько раз выстрелил в его автомобиль. Инцидент произошел в селе Ровное Балахтинского района.

Как сообщили в полиции, пострадавший ехал по улице и в его Nissan Wingroad выстрелили несколько раз выстрелили. На автомобиле появились сколы на стеклах и дверях. Оказалось, что за день до этого «на почве личных неприязненных отношений» он поссорился со своим знакомым, и последний размахивал топориком.

«Посчитав свои „доводы“ по устрашению оппонента недостаточно убедительными, 46-летний подозреваемый отправился на поиски соперника уже с оружием и, встретив его на дороге в населенном пункте, открыл стрельбу», — описали ситуацию в полиции

Все происходящее видели прохожие и жители соседних домов. Никто не пострадал.

Фото: МВД 24

Стрелка задержали. Против него возбудили уголовное дело за хулиганство с применением «оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (часть 2 статьи 213 УК РФ). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские выясняют, из какого именно оружие стрелял красноярец.

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