Красноярец угрожал топориком знакомому и расстрелял его машину

Posted 30 ноября, 10:48
Published 30 ноября, 10:48
Modified 30 ноября, 10:50
Updated 30 ноября, 10:50
Как сообщили в полиции, пострадавший ехал по улице и в его Nissan Wingroad выстрелили несколько раз выстрелили. На автомобиле появились сколы на стеклах и дверях. Оказалось, что за день до этого «на почве личных неприязненных отношений» он поссорился со своим знакомым, и последний размахивал топориком.
«Посчитав свои „доводы“ по устрашению оппонента недостаточно убедительными, 46-летний подозреваемый отправился на поиски соперника уже с оружием и, встретив его на дороге в населенном пункте, открыл стрельбу», — описали ситуацию в полиции
Все происходящее видели прохожие и жители соседних домов. Никто не пострадал.
Стрелка задержали. Против него возбудили уголовное дело за хулиганство с применением «оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (часть 2 статьи 213 УК РФ). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские выясняют, из какого именно оружие стрелял красноярец.