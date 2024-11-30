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Posted 30 ноября, 02:09

Published 30 ноября, 02:09

Modified 30 ноября, 05:53

Updated 30 ноября, 05:53

Школа, больница, развязка: вспоминаем уголовные дела семьи Егоровых

Школа, больница, развязка: вспоминаем уголовные дела семьи Егоровых

30 ноября 2024, 02:09
Фото: СК Красноярского края / Опер слил.
Против членов одной из богатейших семей края возбудили второе уголовное дело за последние 10 дней. Вслед за арестом владельца холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова задержали его младшего сына Антона. Однако это не единственные дела против Егоровых. Вспоминаем.

Семья Егоровых входит в топ-10 богатейших людей края. Известно, что у Владимира и Натальи Егоровых есть старший сын Константин, младший Антон и дочь Александра Савельева. Каждый из них, за исключением Натальи, фигурировал в уголовных делах о мошенничестве.

Константин Егоров и оборудование краевой больницы

В апреле 2021 года задержали Константина Егорова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.

Фото: Опер слил

По версии следствия, с 2018 по 2019 год исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров и его знакомым поставщик вступили в сговор и закупили в больницу медицинское оборудование «с заниженными техническими характеристиками». Сначала следователи вменяли хищение 112 миллионов рублей, далее сумма сократилась до 13 миллионов.

Дело шло до суда два года — в мае 2023-го его утвердил заместитель генпрокурора и направил в Центральный районный суд Красноярска. Однако через месяц дело вернули «прокурору или руководителю следственного органа» из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением». С тех пор о деле ничего не известно, а в краевых СК и прокуратуре лишь уточняли, что производством занимается центральный аппарат СК.

Владимир Егоров и Александра Савельева со школой Александра Усса

В то время, когда дело Константина Егорова направляли в суд, гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова и главбуха фирмы, его дочь Александру Савельеву, задержали по делу о реконструкции школы в Иланском, в которой учился экс-губернатор Александр Усс.

По версии следствия, в 2020 году «Сибиряк» построил новую школу, завысил стоимость объекта на 391 миллион рублей и продал его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.

Через два месяца, в июле 2023 года, стало известно, что Егорову смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на запрет определенных действий. А сам Егоров возместил 391 миллион в бюджет края. С тех пор о деле также ничего не известно, в прокуратуре сообщали, что дело расследует ФСБ, «проводятся длительные экспертизы», а сроки расследования «продлены в установленном законом порядке».

Владимир Егоров и многострадальная развязка

19 ноября этого года стало известно, что против Егорова-старшего возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за завышенной стоимости балок при строительстве развязки через Северное шоссе.

Фото: СК Красноярского края

По версии следователей, глава «Сибиряка» и руководитель Управления капитального строительства Красноярска вступили в сговор в 2022 году. Егоров «обеспечил», чтобы в документацию внесли недостоверные сведения, а УКС все согласовал. Сумма ущерба составила около 71 миллиона рублей. Егорова отправили в СИЗО, а экс-глава УКС дал на него показания.

Строительство развязки через Северное шоссе идет несколько лет. Сначала ее должны были построить в конце 2020 года, но «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку в марте 2022 года — завершить должны были до ноября 2023 года, однако развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года.

В июле после дождей проблемная развязка начала разваливаться. В сентябре развязку закрыли, так как подрядчик стал устранять замечания от управления капстроительства. 20 октября шоссе частично открыли для движения, но официально ее так и не открыли.

Антон Егоров и асфальтобетонный завод

29 ноября задержали Антона Егорова в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.

Фото: СК Красноярского края

Следователи считают, что директор «КДСК» Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но с конца 2022-го по март 2023-го «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. Сумма ущерба оценивается в 98 миллионов рублей. Его отправили в СИЗО.

  • Ранее «Проспект Мира» поговорил с политологами о «черной полосе» бизнесмена и узнал, с чем они связывают проблемы фирмы и возбуждение уголовных дел.
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