Школа, больница, развязка: вспоминаем уголовные дела семьи Егоровых

Posted 30 ноября, 02:09
Published 30 ноября, 02:09
Modified 30 ноября, 05:53
Updated 30 ноября, 05:53
Семья Егоровых входит в топ-10 богатейших людей края. Известно, что у Владимира и Натальи Егоровых есть старший сын Константин, младший Антон и дочь Александра Савельева. Каждый из них, за исключением Натальи, фигурировал в уголовных делах о мошенничестве.
В апреле 2021 года задержали Константина Егорова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.
По версии следствия, с 2018 по 2019 год исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров и его знакомым поставщик вступили в сговор и закупили в больницу медицинское оборудование «с заниженными техническими характеристиками». Сначала следователи вменяли хищение 112 миллионов рублей, далее сумма сократилась до 13 миллионов.
Дело шло до суда два года — в мае 2023-го его утвердил заместитель генпрокурора и направил в Центральный районный суд Красноярска. Однако через месяц дело вернули «прокурору или руководителю следственного органа» из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением». С тех пор о деле ничего не известно, а в краевых СК и прокуратуре лишь уточняли, что производством занимается центральный аппарат СК.
В то время, когда дело Константина Егорова направляли в суд, гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова и главбуха фирмы, его дочь Александру Савельеву, задержали по делу о реконструкции школы в Иланском, в которой учился экс-губернатор Александр Усс.
По версии следствия, в 2020 году «Сибиряк» построил новую школу, завысил стоимость объекта на 391 миллион рублей и продал его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.
Через два месяца, в июле 2023 года, стало известно, что Егорову смягчили меру пресечения с содержания в СИЗО на запрет определенных действий. А сам Егоров возместил 391 миллион в бюджет края. С тех пор о деле также ничего не известно, в прокуратуре сообщали, что дело расследует ФСБ, «проводятся длительные экспертизы», а сроки расследования «продлены в установленном законом порядке».
19 ноября этого года стало известно, что против Егорова-старшего возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за завышенной стоимости балок при строительстве развязки через Северное шоссе.
По версии следователей, глава «Сибиряка» и руководитель Управления капитального строительства Красноярска вступили в сговор в 2022 году. Егоров «обеспечил», чтобы в документацию внесли недостоверные сведения, а УКС все согласовал. Сумма ущерба составила около 71 миллиона рублей. Егорова отправили в СИЗО, а экс-глава УКС дал на него показания.
Строительство развязки через Северное шоссе идет несколько лет. Сначала ее должны были построить в конце 2020 года, но «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку в марте 2022 года — завершить должны были до ноября 2023 года, однако развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года.
В июле после дождей проблемная развязка начала разваливаться. В сентябре развязку закрыли, так как подрядчик стал устранять замечания от управления капстроительства. 20 октября шоссе частично открыли для движения, но официально ее так и не открыли.
29 ноября задержали Антона Егорова в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.
Следователи считают, что директор «КДСК» Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но с конца 2022-го по март 2023-го «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. Сумма ущерба оценивается в 98 миллионов рублей. Его отправили в СИЗО.