Школа, больница, развязка: вспоминаем уголовные дела семьи Егоровых

Дело шло до суда два года — в мае 2023-го его утвердил заместитель генпрокурора и направил в Центральный районный суд Красноярска. Однако через месяц дело вернули «прокурору или руководителю следственного органа» из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением». С тех пор о деле ничего не известно, а в краевых СК и прокуратуре лишь уточняли, что производством занимается центральный аппарат СК.