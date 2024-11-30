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Posted 30 ноября, 03:54

Published 30 ноября, 03:54

Modified 30 ноября, 04:15

Updated 30 ноября, 04:15

В Красноярске с парковок убрали брошенные рекламные «ГАЗели»

В Красноярске с парковок убрали брошенные рекламные «ГАЗели»

30 ноября 2024, 03:54
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске из Пашенного вывезли три разукомплектованных автомобиля, которые стояли брошенными и использовались для незаконной рекламы.

Как рассказали в мэрии, три «ГАЗели» стояли на Карамзина в районе домов № 10, 16 и 20 — их использовали для размещения рекламы бань. Собственнику машин направили уведомления, но он никак на него подействовал, поэтому авто вывезли.

В администрации сообщают, что заброшенные машины создают неудобства для пешеходов и водителе, порят внешний вид, мешают проезду, уборке и создают опасность.

Принудительно вывозить брошенные машины начали в конце сентября этого года, такое разрешение дали еще в апреле. Тогда приняли постановление, согласно которому, машину могут признать брошенной, если она не используется долгое время.

Если в течение трех месяцев с момента эвакуации машины собственник не забрал ее, то авто могут утилизировать.

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