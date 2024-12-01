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Posted 1 декабря, 09:12

Published 1 декабря, 09:12

Modified 1 декабря, 09:14

Updated 1 декабря, 09:14

Что больше всего подорожает из-за скачка доллара? Ответ экономистов и магазинов

Что больше всего подорожает из-за скачка доллара? Ответ экономистов и магазинов

1 декабря 2024, 09:12
Фото: 1MI.
С начала ноября рубль потерял к доллару более 10%. Рассказываем, что, по мнению экспертов, вскоре подорожает из-за этого.

27 ноября доллар вырос до 110 рублей, а евро — до 115 рублей. Центробанк установил официальный курс доллара в 108 рублей, а евро — 113 рублей. Тут мы рассказывали, почему это произошло, какие прогнозы дают эксперты и стоит ли сейчас покупать валюту.

Что подорожает заметнее всего?

Доктора экономических наук, профессора и автора телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игоря Бельских считает, что подорожание коснется сфер, связанных с импортными товарами — электроника, автомобили, зарубежные продукты питания и напитки.

Экономист не исключает, что резко подражают внешний туризм, рынок одежды, рынок разного рода импортного сырья и комплектующие для ремонта машин, самолетов, техники.

О подорожании техники заявил и инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. В разговоре с 360 он напомнил, что стоимость импортных товаров связана с курсом российской валюты — если курс снизится на 10%, то ввозимая электроника и бытовая техника отреагируют на это 10-15% подорожанием.

Фото: 1MI

С ним согласен инвестор Артем Назаров. Он уточнил, что рост курса доллара скажется в числе прочего и на ценах импортируемых автомобилей.

До этого член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предупреждал о подорожании электроники и бытовой техники к Новому году.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал autonews.ru, что скачок курса наверняка отразится на стоимости автомобилей и запчастей — это коснется и машин, которые собирают в России.

«Надо понимать, что валютная составляющая у таких автомобилей все равно очень существенная», — сказал Шапарин.

Аналогичного мнения придерживается глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он подчеркнул, что любой автомобиль в России имеет очень высокую валютную составляющую — значительное изменение курса рубля однозначно повлияет на цены.

Фото: 1MI

Что говорят красноярские магазины?

В компании «Ценалом» рассказали «7 каналу Красноярск», что стоимость для покупателей формируется из логистики, стоимость хранения и закупки. Последнее зависит от доллара от 20% до 100%.

«Однозначно в производстве продукции российских брендов используются материалы и детали импортного производства. После повышения цены [доллара] запасов на какое-то время хватит, но дальше, при новых закупках, любой производитель будет вынужден цены поднять. В компании „Ценалом“ серого импорта нет, есть только параллельный. Это, как правило, дорогостоящие товары, так называемые, А бренды — к сожалению курс доллара влияет на стоимость таких товаров, — объяснил менеджер по продукту компании Егор Пчелкин.

При этом Пчелкин отметил, что повышение стоимости товара может оказаться одномоментным. В зависимости от подходов к закупке, подорожание может быть резким или подниматься плавно на протяжении месяца.

Фото: 1MI

О том, что доллар напрямую повлияет на стоимость товаров, рассказал каналу и руководитель другой сети по продаже — директор компании «Техномакс» Максим Багаев:

«Есть позиции, которые очень сильно зависят от курса доллара. Если вы покупаете товар на иностранной площадке, вы заказываете что-нибудь из-за рубежа и так далее. Как только меняется курс площадки и так далее, а он меняется, переоценивается каждый день, то вы видите сразу же другие цены. Второе — это касается комплектующих. Оперативная память, процессор — вот это всё покупается с очень высокой скоростью доставки и это всегда сильно зависит от курса доллара», — поясняет Багаев.
  • Ранее мы рассказывали, что в красноярских магазинах уже подорожали торты и другие сладости — на 20-30%. По словам производителей, скачок стоимости тортов связан с подорожанием продуктов. Цены растут на шоколад, на сливочное масло, сливки — то есть, на ингредиенты для тортов.
  • Про стремительный рост цен на сливочное масло и других молочных продуктов в Красноярске мы рассказывали тут. По данным Красноярскстата с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
  • При этом, как сообщал ЦБ, годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,57%. Рост цен на продовольственные товары составил 9,19%, на непродовольственные товары — 4,57%, а годовой темп прироста цен на услуги составил 12,72%. Подробнее об этом мы писали тут.
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