Что больше всего подорожает из-за скачка доллара? Ответ экономистов и магазинов

О подорожании техники заявил и инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. В разговоре с 360 он напомнил, что стоимость импортных товаров связана с курсом российской валюты — если курс снизится на 10%, то ввозимая электроника и бытовая техника отреагируют на это 10-15% подорожанием.