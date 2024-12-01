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Posted 1 декабря, 13:04

Published 1 декабря, 13:04

Modified 1 декабря, 13:08

Updated 1 декабря, 13:08

в Красноярске на 12 часов задержали самолет до Пхукета

Красноярцы не могут улететь на Пхукет. Самолет задержали на 12 часов

1 декабря 2024, 13:04
Фото: prmira.ru.

в Красноярске на 12 часов задержали самолет до Пхукета

В Красноярске задержался рейс на Пхукет более, чем на 12 часов. Пассажиры все это время сидят в аэропорту.

Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь на Пхукет 1 декабря в 10:55 утра по красноярскому времени. Судя по онлайн-табло, вылет теперь перенесен на 23:30.

Фото: www.kja.aero

Пассажиры рассказали, что целый день просидели в аэропорту. К вечеру их пообещали отвезти в гостиницу.

«Перевозчик объясняет происходящее поздним прилетом борта с Пхукета. Ориентировочно вылет планируется в 00:00, но это не точно. Пассажиры крайне раздражены. Потерян один день отдыха», — рассказали красноярцы телеграм-каналу «Борус».
Фото: «Борус»
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