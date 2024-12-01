Красноярцы не могут улететь на Пхукет. Самолет задержали на 12 часов

Posted 1 декабря, 13:04
Published 1 декабря, 13:04
Modified 1 декабря, 13:08
Updated 1 декабря, 13:08
Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь на Пхукет 1 декабря в 10:55 утра по красноярскому времени. Судя по онлайн-табло, вылет теперь перенесен на 23:30.
Пассажиры рассказали, что целый день просидели в аэропорту. К вечеру их пообещали отвезти в гостиницу.
«Перевозчик объясняет происходящее поздним прилетом борта с Пхукета. Ориентировочно вылет планируется в 00:00, но это не точно. Пассажиры крайне раздражены. Потерян один день отдыха», — рассказали красноярцы телеграм-каналу «Борус».