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Posted 1 декабря, 06:45

Published 1 декабря, 06:45

Modified 1 декабря, 06:47

Updated 1 декабря, 06:47

Красноярцы выбрали самый вкусный майонез

Красноярцы выбрали самый вкусный майонез. Вот топ-3

1 декабря 2024, 06:45
Фото: 1MI.

Красноярцы выбрали самый вкусный майонез

Красноярцы выбрали лучшие, по своему мнению, марки майонеза. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 2687 человек. Первое место заняла марка «Гастрономъ», которая набрала 1634 голоса — это 61% проголосовавших.

На втором месте оказалась марка «Махеев» — за нее проголосовали 275 человек (10% голосов). Третье место заняла марка «Янта», набравшая 236 голосов (9% проголосовавших).

В топ не попали такие марки, как «Слобода», Heinz, «ЛуКа», Mr. Ricco, «ЕЖК», Calve и «Селяночка».

Однако в комментариях под голосованием предпочтение отдавали не только маркам, которые попали в топ-3.

«"Лука» — густой, можно намазывать как масло. Салаты с ним намного вкуснее, чем с разными другими».
«В Екатеринбурге делают „ЕЖК“, он классный».

А некоторые вообще выступили против любого майонеза.

«Сейчас нет майонеза! Нормальный майонез имеет срок годности 10 дней! То, что вы называете майонезом, — масса напичканная коагулянтом, имеющая похожий вкус».
«Весь майонез — отрава. Лучшая заправка — это сметана + горчица и немного лимонного сока. Ваш желудок скажет вам спасибо».
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