Красноярцы выбрали самый вкусный майонез. Вот топ-3

Posted 1 декабря, 06:45
Published 1 декабря, 06:45
Modified 1 декабря, 06:47
Updated 1 декабря, 06:47
Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 2687 человек. Первое место заняла марка «Гастрономъ», которая набрала 1634 голоса — это 61% проголосовавших.
На втором месте оказалась марка «Махеев» — за нее проголосовали 275 человек (10% голосов). Третье место заняла марка «Янта», набравшая 236 голосов (9% проголосовавших).
В топ не попали такие марки, как «Слобода», Heinz, «ЛуКа», Mr. Ricco, «ЕЖК», Calve и «Селяночка».
Однако в комментариях под голосованием предпочтение отдавали не только маркам, которые попали в топ-3.
«"Лука» — густой, можно намазывать как масло. Салаты с ним намного вкуснее, чем с разными другими».
«В Екатеринбурге делают „ЕЖК“, он классный».
А некоторые вообще выступили против любого майонеза.
«Сейчас нет майонеза! Нормальный майонез имеет срок годности 10 дней! То, что вы называете майонезом, — масса напичканная коагулянтом, имеющая похожий вкус».
«Весь майонез — отрава. Лучшая заправка — это сметана + горчица и немного лимонного сока. Ваш желудок скажет вам спасибо».