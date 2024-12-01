Красноярцы завалили «Комсомолл» плохими отзывами из-за платной парковки

Posted 1 декабря, 12:49
Published 1 декабря, 12:49
Modified 1 декабря, 12:51
Updated 1 декабря, 12:51
В сентябре парковку возле торгового центра «Комсомолл» начали ограждатьшлагбаумами и блоками. Ранее сообщалось, что парковка может остаться бесплатнойдля посетителей ТЦ.
Причиной запуска платного паркинга называлось то, что сотрудникам соседних офисных центров не хватает своих парковочных мест и они массово оставляют машины на парковке торгового центра на весь день.
В итоге платную парковку запустили 28 ноября. Руководство комплекса заявило, что «в первую очередь» она создана для «обеспечения безопасности и комфорта гостей».
За неполных четыре дня после запуска платной парковки красноярцы написали в 2ГИС больше сотни плохих отзывов на ТРК «Комсомолл». Оценка комплекса снизилась с 3,9 до 3,3 звезд.
Красноярцы недовольны тем, что из-за шлагбаума на въезде на парковку собирается пробка. Некоторые просто в принципе против платной парковки.
«Чтобы потратить деньги постой в пробке, а если не успел за три часа ещё и заплати за это. Проще объехать стороной данный ТЦ».
«Отвратительно, больше сюда не приедем. Платная парковка и пробки, создающие неудобства посетителям».
«Делать платную парковку у ТЦ — это дно, конечно. В „Комсомолл“ мы больше не ездим».
«Платная парковка и пробки, создающие неудобства посетителям. Нет смысла теперь терять время».
Некоторые переживают и за безопасность из-за пробок на въезде:
«Руководство ТЦ, одумайтесь. А если пожар, не дай бог, или плохо кому-то станет. Как спецслужбы проедут, если люди по 30 минут стоят в пробках на въезд?»
«Очереди на въезд и выезд с парковки, очень длительно проходит оплата, система зависает. Но самое страшное, что если будет пожар или кому-то станет плохо, службы не смогут оперативно подъехать из-за пробки на въезд».
При этом в отзывах появились люди, которые говорят, что работают в самом комплексе. Они жалуются, что парковка для них тоже платная.
«Удобства платной парковки? Нет, не слышали Теперь работникам этого ТК, приходится платить за свой рабочий день. И я не работник офисного здания напротив. Я непосредственно сотрудник ТК! А если посчитать, сколько в месяц будет уходить на парковку, суммы выходят баснословные».
«Платная парковка даже для сотрудников, вы серьезно?! На работу приезжаем деньги зарабатывать, а не чтобы за парковку платить!»
Кроме того, сейчас еще около 40 отзывов на проверке — они пока не влияют на рейтинг ТРК. Почти все они негативные, и с упоминанием платной парковки:
«Это кошмар, не заехать, не выехать, я как покупатель — уложусь с три часа бесплатных, но теперь в принципе, чтобы заехать — надо отстоять пробку, вряд ли мне это нужно».
«Страшно теперь туда ехать. Парковка пустая, но теперь туда просто так не проехать и не выехать».
«Это кошмар! Кто придумал установить шлагбаум? Прекратите издеваться над людьми!»