Первая неделя декабря в Красноярске будет теплой — и выпадет много снега

Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю декабря. Уже с понедельника начнет теплеть и почти всю неделю температура будет чуть ниже нуля. К тому же, пройдет снег.

По данным Gismeteo, теплеть начнет уже с понедельника, 2 декабря. Днем ожидается -7 градусов, и -11 градусов ночью. Пройдет снег, синоптики прогнозируют 1,5 миллиметра осадков. Во вторник, 3 декабря, днем ожидается -4 градуса, ночью -9. Это будет самый снежный день недели, ожидается 2 миллиметра осадков — это около 6 сантиметров снега. В среду, 4 декабря, прогнозируют -2 градуса днем и -6 ночью. Снег продолжит идти, но будет мокрым. Четверг, 5 декабря, станет самым теплым: -2 градуса днем и -3 ночью. Продолжит идти мокрый снег. В пятницу, 6 декабря, синоптики прогнозируют -3 градуса днем и -5 ночью. Снег к этому дню почти перестанет. В субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря, температура будет одинаковой: -4 днем и -8 ночью. Ожидается облачная погода и небольшой снег в воскресенье.