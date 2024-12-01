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Posted 1 декабря, 03:19

Published 1 декабря, 03:19

Modified 1 декабря, 05:03

Updated 1 декабря, 05:03

Первая неделя декабря в Красноярске будет теплой — и выпадет много снега

Первая неделя декабря в Красноярске будет теплой — и выпадет много снега

1 декабря 2024, 03:19
Фото: 1MI.
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю декабря. Уже с понедельника начнет теплеть и почти всю неделю температура будет чуть ниже нуля. К тому же, пройдет снег.

По данным Gismeteo, теплеть начнет уже с понедельника, 2 декабря. Днем ожидается -7 градусов, и -11 градусов ночью. Пройдет снег, синоптики прогнозируют 1,5 миллиметра осадков.

Во вторник, 3 декабря, днем ожидается -4 градуса, ночью -9. Это будет самый снежный день недели, ожидается 2 миллиметра осадков — это около 6 сантиметров снега.

В среду, 4 декабря, прогнозируют -2 градуса днем и -6 ночью. Снег продолжит идти, но будет мокрым.

Четверг, 5 декабря, станет самым теплым: -2 градуса днем и -3 ночью. Продолжит идти мокрый снег.

В пятницу, 6 декабря, синоптики прогнозируют -3 градуса днем и -5 ночью. Снег к этому дню почти перестанет.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря, температура будет одинаковой: -4 днем и -8 ночью. Ожидается облачная погода и небольшой снег в воскресенье.

#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Снег#Температура#Синоптики#Осадки
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