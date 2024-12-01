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Posted 1 декабря, 11:50

Published 1 декабря, 11:50

Modified 1 декабря, 11:52

Updated 1 декабря, 11:52

В Красноярске на 104 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

В Красноярске на 104 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

1 декабря 2024, 11:50
Фото: МВД Красноярского края.
Красноярский ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Шпагин скончался на 104 году жизни. Об этом сообщили в краевой полиции.

Шпагин был последним оставшимся в живых подольским курсантом. Он прошел всю войну, служил в группе советских войск в ГДР. С 1956 по 1974 год он работал в органах внутренних дел в Красноярском крае.

В отставке он продолжил работу в движении ветеранов.

«Несмотря на преклонный возраст, он до последнего дня сохранял бодрость духа и неиссякаемый оптимизм. Ивана Алексеевича хорошо знали и глубоко уважали не только в Красноярском крае, но и во многих регионах РФ. Он был уникальным человеком, воплотившим в себе все черты настоящего русского воина», — написали в пресс-службе краевой полиции.
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