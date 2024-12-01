В Красноярске на 104 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

Posted 1 декабря, 11:50
Published 1 декабря, 11:50
Modified 1 декабря, 11:52
Updated 1 декабря, 11:52
Шпагин был последним оставшимся в живых подольским курсантом. Он прошел всю войну, служил в группе советских войск в ГДР. С 1956 по 1974 год он работал в органах внутренних дел в Красноярском крае.
В отставке он продолжил работу в движении ветеранов.
«Несмотря на преклонный возраст, он до последнего дня сохранял бодрость духа и неиссякаемый оптимизм. Ивана Алексеевича хорошо знали и глубоко уважали не только в Красноярском крае, но и во многих регионах РФ. Он был уникальным человеком, воплотившим в себе все черты настоящего русского воина», — написали в пресс-службе краевой полиции.