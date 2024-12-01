В Красноярске откроется новый бар с атмосферой пляжного отдыха

Posted 1 декабря, 08:13
Published 1 декабря, 08:13
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
О планах сообщили в соцсетях заведений. Сообщается, что это будет тики-бар.
Слово «тики» пришло из полинезийской культуры. Изначально оно обозначало разного рода идолов. Обычно в интерьерах таких баров присутствует плетеная мебель, бамбук, пальмы, лодки и предметы быта островных жителей, маски и те самые «тики-идолы».
Из напитков в таких барах обычно есть коктейли из экзотических фруктовых соков и рома.
«Сохраняем традиции тики-культуры, адаптируя их к современным реалиям, переосмысляем классические коктейли с помощью современных технологий и трендов», — говорят о новом баре в его соцсетях.
Как пишет красноярский блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно», бар планируют открыть в начале 2025 года. Команда уже разрабатывает тики-напитки и блюда и атмосферу.
Бар откроется в соседнем помещении с Illegal bar.