prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 08:13

Published 1 декабря, 08:13

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

В Красноярске откроется новый бар с атмосферой пляжного отдыха

В Красноярске откроется новый бар с атмосферой пляжного отдыха

1 декабря 2024, 08:13
Фото: соцсети.
В Красноярске откроется новый бар Kula — его запускает команда Illegal bar.

О планах сообщили в соцсетях заведений. Сообщается, что это будет тики-бар.

Слово «тики» пришло из полинезийской культуры. Изначально оно обозначало разного рода идолов. Обычно в интерьерах таких баров присутствует плетеная мебель, бамбук, пальмы, лодки и предметы быта островных жителей, маски и те самые «тики-идолы».

Из напитков в таких барах обычно есть коктейли из экзотических фруктовых соков и рома.

«Сохраняем традиции тики-культуры, адаптируя их к современным реалиям, переосмысляем классические коктейли с помощью современных технологий и трендов», — говорят о новом баре в его соцсетях.

Как пишет красноярский блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно», бар планируют открыть в начале 2025 года. Команда уже разрабатывает тики-напитки и блюда и атмосферу.

Бар откроется в соседнем помещении с Illegal bar.

  • Ранее в центре Красноярска открылся бар «Соседка» в азиатском стиле.
  • А еще в здании «Детского мира» открылся бар «Сплетни».
Читайте также:
В Красноярске открылась еще одна кофейня Smith. Где?В Красноярске откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда. Где?Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Открытие#Бар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика