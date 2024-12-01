В работе Viber произошел сбой. Красноярцы не могут отправить сообщения

Posted 1 декабря, 05:52
Published 1 декабря, 05:52
Modified 1 декабря, 05:54
Updated 1 декабря, 05:54
Одна из жительниц красноярска рассказали нам, что сегодня приложение у нее вообще не работает.
«Не открываются сообщения, картинки, в чем проблема?!», — злится девушка.
По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться 1 декабря около 6:15 по красноярскому времени.
Самая частая проблема — приложение просто не работает. Еще пользователи писали, что не получают сообщения и у них не прогружаются картинки.
«Не уходят и не приходят сообщения».
«Уже 4 часа не отправляется сообщение».
«Вайбер сбоит. Сообщения не доставляются, информация о наличии контакта в сети отсутствует. Обновление и переустановка не помогла. Теперь в него невозможно зайти».
Жалобы поступают от пользователей из Читы, Красноярска, Перми, Самары, Иркутска, Оренбурга и других городов.
Кто-то писал, что приложение стало работать после включения VPN.