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Posted 1 декабря, 05:52

Published 1 декабря, 05:52

Modified 1 декабря, 05:54

Updated 1 декабря, 05:54

В работе Viber произошел сбой

В работе Viber произошел сбой. Красноярцы не могут отправить сообщения

1 декабря 2024, 05:52
Фото: prmira.ru.

В работе Viber произошел сбой

Красноярцы и жители других городов жалуются на сбой в работе Viber.

Одна из жительниц красноярска рассказали нам, что сегодня приложение у нее вообще не работает.

«Не открываются сообщения, картинки, в чем проблема?!», — злится девушка.

По данным сайта Downdetector, жалобы стали появляться 1 декабря около 6:15 по красноярскому времени.

Фото: downdetector.su

Самая частая проблема — приложение просто не работает. Еще пользователи писали, что не получают сообщения и у них не прогружаются картинки.

«Не уходят и не приходят сообщения».
«Уже 4 часа не отправляется сообщение».
«Вайбер сбоит. Сообщения не доставляются, информация о наличии контакта в сети отсутствует. Обновление и переустановка не помогла. Теперь в него невозможно зайти».

Жалобы поступают от пользователей из Читы, Красноярска, Перми, Самары, Иркутска, Оренбурга и других городов.

Кто-то писал, что приложение стало работать после включения VPN.

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