Запрет чайлдфри и списание долгов. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года

Posted 1 декабря, 10:11
Published 1 декабря, 10:11
Modified 1 декабря, 10:13
Updated 1 декабря, 10:13
Как сообщили в Госдуме, с 23 ноября уже повысили штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции — для юрлиц до 60 миллионов рублей.
За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тысяч рублей.
Еще с того дня вступил в силу запрет усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Это касается как минимум 10 европейских стран — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии.
С 1 декабря участники СВО, имеющие долги, будут освобождены от взыскания исполнительского сбора. Вынесенные ранее постановления о его взыскании будут отменены.
Еще с участников СВО, при заключении контракта с 1 декабря 2024 года, спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей.
С 4 декабря запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей.
Еще с 10 декабря посредническим организациям запрещается участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения.
С 20 декабря за осужденными в СИЗО закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.