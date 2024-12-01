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Posted 1 декабря, 10:11

Published 1 декабря, 10:11

Modified 1 декабря, 10:13

Updated 1 декабря, 10:13

Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится

Запрет чайлдфри и списание долгов. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года

1 декабря 2024, 10:11
Фото: 1MI.

Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится

Рассказываем об основных изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в декабре 2024 года. Запрет пропаганды «осознанного отказа от деторождения», освобождение участников СВО от кредитов и новые штрафы за подделку документов для мигрантов — в нашем материале.

Как сообщили в Госдуме, с 23 ноября уже повысили штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции — для юрлиц до 60 миллионов рублей.

За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тысяч рублей.

Еще с того дня вступил в силу запрет усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Это касается как минимум 10 европейских стран — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии.

С 1 декабря участники СВО, имеющие долги, будут освобождены от взыскания исполнительского сбора. Вынесенные ранее постановления о его взыскании будут отменены.

Еще с участников СВО, при заключении контракта с 1 декабря 2024 года, спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей.

С 4 декабря запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей.

Еще с 10 декабря посредническим организациям запрещается участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения.

С 20 декабря за осужденными в СИЗО закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

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