Запрет чайлдфри и списание долгов. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года

Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится

Рассказываем об основных изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в декабре 2024 года. Запрет пропаганды «осознанного отказа от деторождения», освобождение участников СВО от кредитов и новые штрафы за подделку документов для мигрантов — в нашем материале.

Как сообщили в Госдуме, с 23 ноября уже повысили штрафы за подделку документов для организации незаконной миграции — для юрлиц до 60 миллионов рублей. За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Еще с того дня вступил в силу запрет усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Это касается как минимум 10 европейских стран — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии. С 1 декабря участники СВО, имеющие долги, будут освобождены от взыскания исполнительского сбора. Вынесенные ранее постановления о его взыскании будут отменены. Еще с участников СВО, при заключении контракта с 1 декабря 2024 года, спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. С 4 декабря запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей. Еще с 10 декабря посредническим организациям запрещается участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения. С 20 декабря за осужденными в СИЗО закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. Читайте также: Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей Реестры блогеров и майнеров, чат-боты для учителей: какие законы появятся с 1 ноября Какие законы вступают в силу в сентябре 2024 года