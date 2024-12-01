Жительница края потеряла 3 миллиона. Она помогала подруге на «криптобирже»

Posted 1 декабря, 04:46
Published 1 декабря, 04:46
Modified 1 декабря, 04:48
Updated 1 декабря, 04:48
Как рассказали в прокуратуре, в ноябре этого года жительнице Зеленогорска позвонила подруга и рассказала, что она зарегистрировалась на криптобирже, вложилась и заработала. Однако вывести деньги у неё не получается из-за заблокированной карты.
Женщина решила помочь и приехала к ней домой. Там хозяйке квартиры позвонил некий брокер и рассказал, что заработок можно перечислить на карту подруги, но для этого нужно проверить «кредитный потенциал» последней.
Жительница по указанию злоумышленника стала оформлять займы в банках — ей выдали 805 тысяч рублей, которые она перечислила на «промежуточный для конвертации» счёт. По легенде, деньги должны появиться в личном кабинете криптобиржи подруги.
Потом лжеброкер сообщил, что для вывода заработка необходимо ещё 2,2 миллиона рублей. Сумму пострадавшая взяла из личных сбережений.
Однако после аферисты пропали, а деньги ни пострадавшей, ни её подруге не вернулись.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
С начала 2024 года жертвами мошенников стали 11 387 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 221 человек. Они отдали аферистам больше 3,09 миллиарда рублей: 47,2 миллиона рублей за последнюю неделю.